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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14639
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.12.21 - 12:13
Цитата:
Было бы сложнее.
Цитата:
Не знаю. И я про экспорт, если ты не понял. Вполне возможно что и не продавал, потому что были конкурентные преимущества у местных производителей.
Цитата:
Я вот даже не помню когда его не было. Всегда были какие-то договоренности.
abaika95:
А что жил бы я в Польше мне бы это помешало в Челябинске оттучится?
А что жил бы я в Польше мне бы это помешало в Челябинске оттучится?
Было бы сложнее.
Цитата:
abaika95:
До союза баян Сулу никому ничего не продавал?
До союза баян Сулу никому ничего не продавал?
Не знаю. И я про экспорт, если ты не понял. Вполне возможно что и не продавал, потому что были конкурентные преимущества у местных производителей.
Цитата:
abaika95:
Как же мы без союза то жили вообще все?
Как же мы без союза то жили вообще все?
Я вот даже не помню когда его не было. Всегда были какие-то договоренности.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.12.21 - 12:24
Цитата:
abaika95:Вон Китай рядом есть Промышленный гигантТурки к нам стремятся тожеТак ты уж определись, сами или к дяде с усами?
---
"Патриотам" Казахстана всё-равно под кого стелиться.
Маркс:
abaika95:Вон Китай рядом есть Промышленный гигантТурки к нам стремятся тожеТак ты уж определись, сами или к дяде с усами?
---
"Патриотам" Казахстана всё-равно под кого стелиться.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1751
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.12.21 - 12:33
Цитата:
А вы жили?
Цитата:
Я вам не скажу за весь наш город
Ведь к таким вопросам не готов
Но тут есть один известный форум
В нем сидит отборный из дубов
Цитата:
Так танцор уже совсем испортился, раньше хоть гопак танцевал, а теперь просто скачет.
Цитата:
А сердчишко-то сдюжит под виагрой?
abaika95:
Как же мы без союза то жили вообще все?
Как же мы без союза то жили вообще все?
А вы жили?
Цитата:
abaika95:
В Костанае мало дубов
В Костанае мало дубов
Я вам не скажу за весь наш город
Ведь к таким вопросам не готов
Но тут есть один известный форум
В нем сидит отборный из дубов
Цитата:
abaika95:
Потому на российских каналах вся повестка про Украину?
Потому на российских каналах вся повестка про Украину?
Так танцор уже совсем испортился, раньше хоть гопак танцевал, а теперь просто скачет.
Цитата:
abaika95:
Молодую искать надо
Молодую искать надо
А сердчишко-то сдюжит под виагрой?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.12.21 - 12:56
Про клевету:"Клеветнические действия совершенные в средствах массовой информации могут повлечь за собой штраф в размере 180 МРП или ограничение свободы сроком до 20 суток для физических лиц и штраф в размере 650 МРП или ограничение свободы сроком до 25 суток – для должностных лиц."
Дорого выходит клеветать.
Дорого выходит клеветать.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14716
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.12.21 - 13:09
абайка95 7/24 все поносит Россию. плохая она..
над ним все смеются, а ему все нипочем.
но вот о рае в КЗ все что то не хочет рассказывать.
над ним все смеются, а ему все нипочем.
но вот о рае в КЗ все что то не хочет рассказывать.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11507
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.12.21 - 13:40
Цитата:
Цитата:
Кроме географических проблем в плане поступления ничего сложного
Цитата:
Да также на Россию экспортировали но по более высшей цене
Цитата:
У России с Украиной при всей натуге в политике всервно есть экономические отношения
Цитата:
А по другому никак, пока у нас тут рядом "патриоты" России живут которым плевать кто во власти ворует, главное чтобы они воры комплекс неполноценности нации сублимировали постоянно
Цитата:
Без экономического ещё как
Цитата:
Я вам не скажу за весь наш форум
Но к таким вопросам я готов
Лучше того дуба пока нету
Раз другие там как ж***ы из кустов
Цитата:
Бандера великий человек
Раз после своей смерти он всервоно не даёт покоя целой России)
Цитата:
Молодому 30летнему Казахстану пока никакие Виагры не нужны
Чай не Меладзе
Цитата:
Ооо понесло опять Цитата:
Не ври такого не писал
Я грущу что Россия в очередной раз стала изгоем для всего цивилизованного мира
Цитата:
Да что-то не вижу смеха, Одни нападки от обиды Цитата:
А что о нашем захолустье рассказывать? Провинция как Австралия
Уже не ваш земляк: Это первоначальное определение слова. В более общем плане этот термин теперь может применяться к любому неспециалисту в определенной области. Например, человеку, который специально не изучал медицину, но любит дискутировать по поводу болезней, их симптомов, вакцинации или же леченияНу форум Тогда переименовывать надо
Цитата:
Victor Yang:
Было бы сложнее.
Было бы сложнее.
Кроме географических проблем в плане поступления ничего сложного
Цитата:
Victor Yang:
Не знаю. И я про экспорт, если ты не понял. Вполне возможно что и не продавал, потому что были конкурентные преимущества у местных производителей.
Не знаю. И я про экспорт, если ты не понял. Вполне возможно что и не продавал, потому что были конкурентные преимущества у местных производителей.
Да также на Россию экспортировали но по более высшей цене
Цитата:
Victor Yang:
Я вот даже не помню когда его не было. Всегда были какие-то договоренности.
Я вот даже не помню когда его не было. Всегда были какие-то договоренности.
У России с Украиной при всей натуге в политике всервно есть экономические отношения
Цитата:
Уже не ваш земляк:
"Патриотам" Казахстана всё-равно под кого стелиться.
"Патриотам" Казахстана всё-равно под кого стелиться.
А по другому никак, пока у нас тут рядом "патриоты" России живут которым плевать кто во власти ворует, главное чтобы они воры комплекс неполноценности нации сублимировали постоянно
Цитата:
Маркс:
А вы жили?
А вы жили?
Без экономического ещё как
Цитата:
Маркс:
Я вам не скажу за весь наш город Ведь к таким вопросам не готов Но тут есть один известный форум В нем сидит отборный из дубов
Я вам не скажу за весь наш город Ведь к таким вопросам не готов Но тут есть один известный форум В нем сидит отборный из дубов
Я вам не скажу за весь наш форум
Но к таким вопросам я готов
Лучше того дуба пока нету
Раз другие там как ж***ы из кустов
Цитата:
Маркс:
Так танцор уже совсем испортился, раньше хоть гопак танцевал, а теперь просто скачет.
Так танцор уже совсем испортился, раньше хоть гопак танцевал, а теперь просто скачет.
Бандера великий человек
Раз после своей смерти он всервоно не даёт покоя целой России)
Цитата:
Маркс:
А сердчишко-то сдюжит под виагрой?
А сердчишко-то сдюжит под виагрой?
Молодому 30летнему Казахстану пока никакие Виагры не нужны
Чай не Меладзе
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Про клевету:"Клеветнические действия совершенные в средствах массовой информации могут повлечь за собой штраф в размере 180 МРП или ограничение свободы сроком до 20 суток для физических лиц и штраф в размере 650 МРП или ограничение свободы сроком до 25 суток – для должностных лиц." Дорого выходит клеветать.
Про клевету:"Клеветнические действия совершенные в средствах массовой информации могут повлечь за собой штраф в размере 180 МРП или ограничение свободы сроком до 20 суток для физических лиц и штраф в размере 650 МРП или ограничение свободы сроком до 25 суток – для должностных лиц." Дорого выходит клеветать.
Ооо понесло опять Цитата:
alex_60:
абайка95 7/24 все поносит Россию. плохая она..
абайка95 7/24 все поносит Россию. плохая она..
Не ври такого не писал
Я грущу что Россия в очередной раз стала изгоем для всего цивилизованного мира
Цитата:
alex_60:
над ним все смеются, а ему все нипочем.
над ним все смеются, а ему все нипочем.
Да что-то не вижу смеха, Одни нападки от обиды Цитата:
alex_60:
но вот о рае в КЗ все что то не хочет рассказывать.
но вот о рае в КЗ все что то не хочет рассказывать.
А что о нашем захолустье рассказывать? Провинция как Австралия
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14716
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.12.21 - 14:15
Цитата:
все столбы пометил.
трудяга.
[Исправлено: alex_60, 14.12.2021 - 14:16]
abaika95:
все столбы пометил.
трудяга.
[Исправлено: alex_60, 14.12.2021 - 14:16]
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