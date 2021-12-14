Отправлено: - 11:13

yudjin:

Старики поговаривают, там уже копают. Так что ставленники скоро будут не удел. Один, из тепловой, уже под следствием вроде.

Цитата:Уровень инсайдерской информации от гражданского журналиста НГ: Там старики и бабки у лавочки говорят что Светка то того! Институтка! А Вовка наркоман!