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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14639
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.12.21 - 12:13
#4846
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Цитата:
abaika95:
А что жил бы я в Польше мне бы это помешало в Челябинске оттучится?

Было бы сложнее.
Цитата:
abaika95:
До союза баян Сулу никому ничего не продавал?

Не знаю. И я про экспорт, если ты не понял. Вполне возможно что и не продавал, потому что были конкурентные преимущества у местных производителей.
Цитата:
abaika95:
Как же мы без союза то жили вообще все?

Я вот даже не помню когда его не было. Всегда были какие-то договоренности.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
973
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.12.21 - 12:24
#4847
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Цитата:
Маркс:

abaika95:Вон Китай рядом есть Промышленный гигантТурки к нам стремятся тожеТак ты уж определись, сами или к дяде с усами?
---
"Патриотам" Казахстана всё-равно под кого стелиться.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1751
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.12.21 - 12:33
#4848
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Цитата:
abaika95:
Как же мы без союза то жили вообще все?

А вы жили?
Цитата:
abaika95:
В Костанае мало дубов

Я вам не скажу за весь наш город
Ведь к таким вопросам не готов
Но тут есть один известный форум
В нем сидит отборный из дубов
Цитата:
abaika95:
Потому на российских каналах вся повестка про Украину?

Так танцор уже совсем испортился, раньше хоть гопак танцевал, а теперь просто скачет.
Цитата:
abaika95:
Молодую искать надо

А сердчишко-то сдюжит под виагрой?
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
973
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.12.21 - 12:56
#4849
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Про клевету:"Клеветнические действия совершенные в средствах массовой информации могут повлечь за собой штраф в размере 180 МРП или ограничение свободы сроком до 20 суток для физических лиц и штраф в размере 650 МРП или ограничение свободы сроком до 25 суток – для должностных лиц."
Дорого выходит клеветать.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14716
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.12.21 - 13:09
#4850
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абайка95 7/24 все поносит Россию. плохая она..
над ним все смеются, а ему все нипочем.
но вот о рае в КЗ все что то не хочет рассказывать.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11507
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.12.21 - 13:40
#4851
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Цитата:
Уже не ваш земляк: Это первоначальное определение слова. В более общем плане этот термин теперь может применяться к любому неспециалисту в определенной области. Например, человеку, который специально не изучал медицину, но любит дискутировать по поводу болезней, их симптомов, вакцинации или же лечения
Ну форум Тогда переименовывать надо
Цитата:
Victor Yang:
Было бы сложнее.

Кроме географических проблем в плане поступления ничего сложного
Цитата:
Victor Yang:
Не знаю. И я про экспорт, если ты не понял. Вполне возможно что и не продавал, потому что были конкурентные преимущества у местных производителей.

Да также на Россию экспортировали но по более высшей цене
Цитата:
Victor Yang:
Я вот даже не помню когда его не было. Всегда были какие-то договоренности.

У России с Украиной при всей натуге в политике всервно есть экономические отношения
Цитата:
Уже не ваш земляк:
"Патриотам" Казахстана всё-равно под кого стелиться.

А по другому никак, пока у нас тут рядом "патриоты" России живут которым плевать кто во власти ворует, главное чтобы они воры комплекс неполноценности нации сублимировали постоянно
Цитата:
Маркс:
А вы жили?

Без экономического ещё как
Цитата:
Маркс:
Я вам не скажу за весь наш город Ведь к таким вопросам не готов Но тут есть один известный форум В нем сидит отборный из дубов

Я вам не скажу за весь наш форум
Но к таким вопросам я готов
Лучше того дуба пока нету
Раз другие там как ж***ы из кустов

Цитата:
Маркс:
Так танцор уже совсем испортился, раньше хоть гопак танцевал, а теперь просто скачет.

Бандера великий человек
Раз после своей смерти он всервоно не даёт покоя целой России)
Цитата:
Маркс:
А сердчишко-то сдюжит под виагрой?

Молодому 30летнему Казахстану пока никакие Виагры не нужны
Чай не Меладзе
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Про клевету:"Клеветнические действия совершенные в средствах массовой информации могут повлечь за собой штраф в размере 180 МРП или ограничение свободы сроком до 20 суток для физических лиц и штраф в размере 650 МРП или ограничение свободы сроком до 25 суток – для должностных лиц." Дорого выходит клеветать.

Ооо понесло опять Цитата:
alex_60:
абайка95 7/24 все поносит Россию. плохая она..

Не ври такого не писал
Я грущу что Россия в очередной раз стала изгоем для всего цивилизованного мира
Цитата:
alex_60:
над ним все смеются, а ему все нипочем.

Да что-то не вижу смеха, Одни нападки от обиды Цитата:
alex_60:
но вот о рае в КЗ все что то не хочет рассказывать.

А что о нашем захолустье рассказывать? Провинция как Австралия
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14716
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.12.21 - 14:15
#4852
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Цитата:
abaika95:


все столбы пометил.
трудяга.

[Исправлено: alex_60, 14.12.2021 - 14:16]
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