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≡ Руководителя "Костанай-Су" арестовали на 15 суток
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43061
Руководителя "Костанай-Су" арестовали на 15 суток
Отправлено: 14.12.21 - 11:03
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Еркебулана Файзулаева, управлявшего автомобилем «Chevrolet», 27 ноября остановил сотрудник полиции и потребовал пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7972
Re: Руководителя "Костанай-Су" арестовали на 15 суток
Отправлено: 14.12.21 - 11:03
#1
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Аперетив так сказать... Старики поговаривают, там уже копают.
Так что ставленники скоро будут не удел. Один, из тепловой, уже под следствием вроде.
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
776
Re: Руководителя "Костанай-Су" арестовали на 15 суток
Отправлено: 14.12.21 - 11:04
#2
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Какой-то гаишник схавал целого директора ГКП? :lol: Смеёмся всем гос депом :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11507
Re: Руководителя "Костанай-Су" арестовали на 15 суток
Отправлено: 14.12.21 - 11:13
#3
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Цитата:
yudjin:
Старики поговаривают, там уже копают. Так что ставленники скоро будут не удел. Один, из тепловой, уже под следствием вроде.

Уровень инсайдерской информации от гражданского журналиста НГ: Там старики и бабки у лавочки говорят что Светка то того! Институтка! А Вовка наркоман!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11507
Re: Руководителя "Костанай-Су" арестовали на 15 суток
Отправлено: 14.12.21 - 11:18
#4
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Две новости подряд
Тариф на воду увеличивают и руководителя Костанай Су лишили прав

Гаишник видать моется часто
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П
§ Поедатель
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.17
Сообщений:
119
Re: Руководителя "Костанай-Су" арестовали на 15 суток
Отправлено: 14.12.21 - 11:45
#5
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Генерал алкоголь никого не жалеет)) Даже высокопоставленных чиновников. А ведь по пятницам они все в мечетях сидят, грехи замаливают. После молитвы - жума! Вперёд к прилавкам за горячительным. В следующую пятницу отмолим прошлые грехи. Не даром в пивных точках говорят, что вот сейчас ораза закончится и продажи пива пойдут вверх. Это показатель нашей приверженности к религии.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14639
Руководителя "Костанай-Су" арестовали на 15 суток
Отправлено: 14.12.21 - 11:53
#6
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Цитата:
Поедатель:
Генерал алкоголь никого не жалеет)

Ну да, ну да, а человек совершенно ни при чем.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2628
Руководителя "Костанай-Су" арестовали на 15 суток
Отправлено: 14.12.21 - 11:57
#7
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1751
Re: Руководителя "Костанай-Су" арестовали на 15 суток
Отправлено: 14.12.21 - 12:46
#8
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Цитата:
abaika95:
Гаишник видать моется часто

Он что-ли отомстит теперь гаишнику, отключит воду? А всем свидетелям позора накинет цену на 10%? Смотрите новый фильм ужасов по сценарию abaika95: "Месть водяного."
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7972
Руководителя "Костанай-Су" арестовали на 15 суток
Отправлено: 14.12.21 - 13:09
#9
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Цитата:
Маркс:
"Месть водяного."

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