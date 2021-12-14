Отправлено: - 13:40

Уже не ваш земляк: Это первоначальное определение слова. В более общем плане этот термин теперь может применяться к любому неспециалисту в определенной области. Например, человеку, который специально не изучал медицину, но любит дискутировать по поводу болезней, их симптомов, вакцинации или же лечения

Victor Yang:

Было бы сложнее.

Victor Yang:

Не знаю. И я про экспорт, если ты не понял. Вполне возможно что и не продавал, потому что были конкурентные преимущества у местных производителей.

Victor Yang:

Я вот даже не помню когда его не было. Всегда были какие-то договоренности.

Уже не ваш земляк:

"Патриотам" Казахстана всё-равно под кого стелиться.

Маркс:

А вы жили?

Маркс:

Я вам не скажу за весь наш город Ведь к таким вопросам не готов Но тут есть один известный форум В нем сидит отборный из дубов

Маркс:

Так танцор уже совсем испортился, раньше хоть гопак танцевал, а теперь просто скачет.

Маркс:

А сердчишко-то сдюжит под виагрой?

Уже не ваш земляк:

Про клевету:"Клеветнические действия совершенные в средствах массовой информации могут повлечь за собой штраф в размере 180 МРП или ограничение свободы сроком до 20 суток для физических лиц и штраф в размере 650 МРП или ограничение свободы сроком до 25 суток – для должностных лиц." Дорого выходит клеветать.

alex_60:

абайка95 7/24 все поносит Россию. плохая она..

alex_60:

над ним все смеются, а ему все нипочем.

alex_60:

но вот о рае в КЗ все что то не хочет рассказывать.

Цитата:Ну форум Тогда переименовывать надоЦитата:Кроме географических проблем в плане поступления ничего сложногоЦитата:Да также на Россию экспортировали но по более высшей ценеЦитата:У России с Украиной при всей натуге в политике всервно есть экономические отношенияЦитата:А по другому никак, пока у нас тут рядом "патриоты" России живут которым плевать кто во власти ворует, главное чтобы они воры комплекс неполноценности нации сублимировали постоянноЦитата:Без экономического ещё какЦитата:Я вам не скажу за весь наш форумНо к таким вопросам я готовЛучше того дуба пока нетуРаз другие там как ж***ы из кустовЦитата:Бандера великий человекРаз после своей смерти он всервоно не даёт покоя целой России)Цитата:Молодому 30летнему Казахстану пока никакие Виагры не нужныЧай не МеладзеЦитата:Ооо понесло опять Цитата:Не ври такого не писалЯ грущу что Россия в очередной раз стала изгоем для всего цивилизованного мираЦитата:Да что-то не вижу смеха, Одни нападки от обиды Цитата:А что о нашем захолустье рассказывать? Провинция как Австралия