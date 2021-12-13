Отправлено: - 10:22

Lex:

Даже спорить не буду с неравнодушным. Что искали то нашли. Знали на что шли.

Lex:

Вот копа жалко, надеюсь на условку вытянет хотя бы.

Цитата:Поддерживаю. Сначала провоцировали, а потом удивляются - а чо случилось?Цитата:Ну это вряд ли - убийство, всё-таки и превышение самообороны, если она была. Ну и голову тоже на плечах иметь надо, а не за ружьё хвататься сразу.