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Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43056
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 12.12.21 - 14:01
Вот они новые автобусы в час пик. Ничем не лучше и не хуже остальных. Это еще город, я представляю как на 102 маршруте ездить люди будут. Не проще ли делать автобусы новые большнй вместимости?
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11500
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 13.12.21 - 19:53
Цитата:
Не могу
Его забанили
Цитата:
Вот сейчас выходил с кафе на Каз французском центре
Подъезжает битком набитый новый автобус тройка,люди чуть ли с окон не выпадают
На остановке ещё человек 7 хочет зайти но уже физически не протиснуться
Автобус уезжает
Пассажиры матерятся
Думаю ну щас бы видел это главный по цифре 3,14 Юджин позлорадствовал бы
Двух минут не проходит из за угла выруливает мерс пустой и тоже тройка...
Тоесть они пустили на вечер две машины друг за другом новый и старый автобусы но никого не оповестили что они друг за другом едут и все набились как селёдки в новый))
И-ироничное издевательство
Цитата:
А белорусы не удивляются что им этот транспорт Россия оплачивает?
И вообще всю страну?
Вот жителям чб наверно удивительно,едут в грязной маршрутке битком зато в стране которую они купили автобусы пустые и каждые 2 минуты))
Цитата:
Три уже
И Рикардо на корейском
Цитата:
Все оплачено Серегой
Он сыну послал денюжку в Россию тот за учебу заплатил
Эта денюжка ушла в Белорусь на оплату автобусов)
drakon:
Спроси к него...
Спроси к него...
Не могу
Его забанили
Цитата:
serg kost:
Вот сейчас еду в маршруте №2. Ждал 15 минут. Автобусы других маршрутов не проходили совсем
Вот сейчас еду в маршруте №2. Ждал 15 минут. Автобусы других маршрутов не проходили совсем
Вот сейчас выходил с кафе на Каз французском центре
Подъезжает битком набитый новый автобус тройка,люди чуть ли с окон не выпадают
На остановке ещё человек 7 хочет зайти но уже физически не протиснуться
Автобус уезжает
Пассажиры матерятся
Думаю ну щас бы видел это главный по цифре 3,14 Юджин позлорадствовал бы
Двух минут не проходит из за угла выруливает мерс пустой и тоже тройка...
Тоесть они пустили на вечер две машины друг за другом новый и старый автобусы но никого не оповестили что они друг за другом едут и все набились как селёдки в новый))
И-ироничное издевательство
Цитата:
serg kost:
Белорусы удивлялись, что у нас городской транспорт частный. У них только
Белорусы удивлялись, что у нас городской транспорт частный. У них только
А белорусы не удивляются что им этот транспорт Россия оплачивает?
И вообще всю страну?
Вот жителям чб наверно удивительно,едут в грязной маршрутке битком зато в стране которую они купили автобусы пустые и каждые 2 минуты))
Цитата:
таноми52:
Что Вы,yudjin! Какой детский сад! Он же две диссертации защитил и Ницше в подлиннике читает
Что Вы,yudjin! Какой детский сад! Он же две диссертации защитил и Ницше в подлиннике читает
Три уже
И Рикардо на корейском
Цитата:
111:
Для государства это убыточно в любом случае..
Для государства это убыточно в любом случае..
Все оплачено Серегой
Он сыну послал денюжку в Россию тот за учебу заплатил
Эта денюжка ушла в Белорусь на оплату автобусов)
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8352
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 13.12.21 - 19:54
,Цитата:
Вот тогда и проезд сразу будет стоит 250-300тнг,самим работать-это вам не частников напрягать,да и не смогут они работать,разворуют всё по привычке.
У нас хоть что-нибудь государственное есть,нормально функционирующие?
alex_60:
зачем отбирать. пусть городские власти закупят новые мерседесы и маны штук двести. будет муниципальный транспорт.
зачем отбирать. пусть городские власти закупят новые мерседесы и маны штук двести. будет муниципальный транспорт.
Вот тогда и проезд сразу будет стоит 250-300тнг,самим работать-это вам не частников напрягать,да и не смогут они работать,разворуют всё по привычке.
У нас хоть что-нибудь государственное есть,нормально функционирующие?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 704
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 13.12.21 - 20:59
Цитата:
А сложить 2+2 мозгов у тебя не хватает?
Первый автобус сильно опоздал. Набрал битком людей.
Второй пришёл на остановку вовремя, а может чуть раньше графика, а все уехали на первом.
Я еще похлеще видел в Экибастузе в 1987 году. Тогда на моих глазах подряд за 2 минуты прошли 4! Икаруса-гармошки с маршрута №22. Я ждал другой маршрут, поэтому всё видел.
Цитата:
Не удивляются. Потому что ты им об этом не рассказывал.
У тебя есть разбивка по статьям бюджета РБ? Сколько автобусов оплачивает им Россия? Сколько денег даёт на топливо, запчасти и з/п водителей?
А может, Россия оплачивает не транспорт, а что-то другое?
Или РБ оплачивает у себя своё с/х, а потом дешёвыми продуктами снабжает Россию?
Цитата:
За какую такую учебу? Ври, да не завирайся.
[Исправлено: serg kost, 13.12.2021 - 21:04]
abaika95:
Подъезжает битком набитый новый автобус тройка,люди чуть ли с окон не выпадают На остановке ещё человек 7 хочет зайти но уже физически не протиснуться Автобус уезжает Пассажиры матерятся Двух минут не проходит из за угла выруливает мерс пустой и тоже тройка...
Подъезжает битком набитый новый автобус тройка,люди чуть ли с окон не выпадают На остановке ещё человек 7 хочет зайти но уже физически не протиснуться Автобус уезжает Пассажиры матерятся Двух минут не проходит из за угла выруливает мерс пустой и тоже тройка...
А сложить 2+2 мозгов у тебя не хватает?
Первый автобус сильно опоздал. Набрал битком людей.
Второй пришёл на остановку вовремя, а может чуть раньше графика, а все уехали на первом.
Я еще похлеще видел в Экибастузе в 1987 году. Тогда на моих глазах подряд за 2 минуты прошли 4! Икаруса-гармошки с маршрута №22. Я ждал другой маршрут, поэтому всё видел.
Цитата:
abaika95:
А белорусы не удивляются что им этот транспорт Россия оплачивает?
А белорусы не удивляются что им этот транспорт Россия оплачивает?
Не удивляются. Потому что ты им об этом не рассказывал.
У тебя есть разбивка по статьям бюджета РБ? Сколько автобусов оплачивает им Россия? Сколько денег даёт на топливо, запчасти и з/п водителей?
А может, Россия оплачивает не транспорт, а что-то другое?
Или РБ оплачивает у себя своё с/х, а потом дешёвыми продуктами снабжает Россию?
Цитата:
abaika95: Все оплачено Серегой Он сыну послал денюжку в Россию тот за учебу заплатил
За какую такую учебу? Ври, да не завирайся.
[Исправлено: serg kost, 13.12.2021 - 21:04]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11500
Re: Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский...
Отправлено: 13.12.21 - 23:48
Цитата:
Цон,антитеррористический отдел при комитете,отдел строительства города Нур султан))
Цитата:
Домыслы домыслы как всегда у тебя
Цитата:
В Костанае никогда такого не было и вот опять (должен был промычать Юджин)
Цитата:
Гугл у тебя удалили? Российские СМИ иноагенты уже кучу статей по этой теме выпускали
Погугли
Цитата:
А че он у тебя на гранте? Ещё лучше
Ты послал ему денег на житье бытье а в России различными налогами на товар их у него вытянули,и послали часть в Москву часть в Чечню а часть в Белоруссию))
Добринцофф:
У нас хоть что-нибудь государственное есть,нормально функционирующие?
У нас хоть что-нибудь государственное есть,нормально функционирующие?
Цон,антитеррористический отдел при комитете,отдел строительства города Нур султан))
Цитата:
serg kost:
А сложить 2+2 мозгов у тебя не хватает? Первый автобус сильно опоздал. Набрал битком людей. Второй пришёл на остановку вовремя, а может чуть раньше графика, а все уехали на первом.
А сложить 2+2 мозгов у тебя не хватает? Первый автобус сильно опоздал. Набрал битком людей. Второй пришёл на остановку вовремя, а может чуть раньше графика, а все уехали на первом.
Домыслы домыслы как всегда у тебя
Цитата:
serg kost:
Я еще похлеще видел в Экибастузе в 1987 году. Тогда на моих глазах подряд за 2 минуты прошли 4! Икаруса-гармошки с маршрута №22. Я ждал другой маршрут, поэтому всё видел.
Я еще похлеще видел в Экибастузе в 1987 году. Тогда на моих глазах подряд за 2 минуты прошли 4! Икаруса-гармошки с маршрута №22. Я ждал другой маршрут, поэтому всё видел.
В Костанае никогда такого не было и вот опять (должен был промычать Юджин)
Цитата:
serg kost:
У тебя есть разбивка по статьям бюджета РБ?
У тебя есть разбивка по статьям бюджета РБ?
Гугл у тебя удалили? Российские СМИ иноагенты уже кучу статей по этой теме выпускали
Погугли
Цитата:
serg kost:
За какую такую учебу? Ври, да не завирайся.
За какую такую учебу? Ври, да не завирайся.
А че он у тебя на гранте? Ещё лучше
Ты послал ему денег на житье бытье а в России различными налогами на товар их у него вытянули,и послали часть в Москву часть в Чечню а часть в Белоруссию))
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 704
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 14.12.21 - 08:47
Цитата:
У тебя домыслы, как всегда. А я на автобусах часто езжу.
И еще чаще пешком хожу. 3-4 остановки, а иногда и более пройдешь, пока автобус обгонит.Цитата:
Значит, про финансирование Россией общественного транспорта РБ у тебя ничего нет. Соврал.
Когда-нибудь может и нас в Союзное Государство примут. Будет и нас Россия подкармливать.Цитата:
Я ему послал только 10 тыс рублей на день рождения.
Цитата:
Ты со своих квартир в Челябинске платишь налоги? Или нелегально сдаешь?
А может, и нет этих квартир?
[Исправлено: serg kost, 14.12.2021 - 08:49]
abaika95:
домыслы как всегда у тебя
домыслы как всегда у тебя
У тебя домыслы, как всегда. А я на автобусах часто езжу.
И еще чаще пешком хожу. 3-4 остановки, а иногда и более пройдешь, пока автобус обгонит.Цитата:
abaika95:
Российские СМИ иноагенты уже кучу статей по этой теме выпускали
Российские СМИ иноагенты уже кучу статей по этой теме выпускали
Значит, про финансирование Россией общественного транспорта РБ у тебя ничего нет. Соврал.
Когда-нибудь может и нас в Союзное Государство примут. Будет и нас Россия подкармливать.Цитата:
abaika95:
Ты послал ему денег на житье бытье
Ты послал ему денег на житье бытье
Я ему послал только 10 тыс рублей на день рождения.
Цитата:
abaika95: в России различными налогами их у него вытянули,и послали часть в Москву часть в Чечню а часть в Белоруссию
Ты со своих квартир в Челябинске платишь налоги? Или нелегально сдаешь?
А может, и нет этих квартир?
[Исправлено: serg kost, 14.12.2021 - 08:49]
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2441
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 14.12.21 - 10:18
Цитата:
Время летит, более 20-25 тому назад разрабатывал план-сценарий проведения командно-штабных и тактико-специальных учений. В последних сам непосредственное участие принимал в качестве главного наблюдателя за действиями задействованных сил и средств.
abaika95:
антитеррористический отдел
антитеррористический отдел
Время летит, более 20-25 тому назад разрабатывал план-сценарий проведения командно-штабных и тактико-специальных учений. В последних сам непосредственное участие принимал в качестве главного наблюдателя за действиями задействованных сил и средств.
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