Re: Проехать из Аркалыка в Нур-Султан теперь можно на Тальго

Отправлено: - 10:09

меня больше волнует,

почему поезда не ходят в город Тобыл.

и там нет ЖД вокзала.

город же как никак.

хотя правда там и автовокзала нет.