Прогноз на 5 дней
ясно-17°C
  • 776 мм рт.ст.
  • 85% влажность
  • Ю-ЮЗ, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Проехать из Аркалыка в Нур-Султан теперь можно на Тальго
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43056
Проехать из Аркалыка в Нур-Султан теперь можно на Тальго
Отправлено: 13.12.21 - 18:41
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Маршрут введен с 12 декабря в рамках нового графика движения пассажирских поездов. По этому графику в Казахстане будут курсировать 118 пар поездов. Из них 95 относятся к АО «Пассажирские перевозки».
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6855
Re: Проехать из Аркалыка в Нур-Султан теперь можно на Тальго
Отправлено: 13.12.21 - 18:41
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как же халяль вагоны для женщин, женского полу так сказать?
Или они должны ездить под похотливыми взорами мужчин?
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14714
Re: Проехать из Аркалыка в Нур-Султан теперь можно на Тальго
Отправлено: 13.12.21 - 18:54
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это наверное те тальго вагоны для лиллипутов на аркалык отдали.
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
759
Re: Проехать из Аркалыка в Нур-Султан теперь можно на Тальго
Отправлено: 13.12.21 - 19:22
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
а также вагон-бар и вагон-ресторан. Источник:

Зачем?
Зачем на 13 часов хода и ресторан и бар???
100% распил.
Обеспечьте все вагоны холодной питьевой водой для начала. Нью-Васюкинцы чертовы.
Профайл
antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
925
Re: Проехать из Аркалыка в Нур-Султан теперь можно на Тальго
Отправлено: 14.12.21 - 09:11
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а внутрянку не сфоткали чего, самое интересное ведь внутри - купэ-мупэ, туалет-муалет
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14714
Re: Проехать из Аркалыка в Нур-Султан теперь можно на Тальго
Отправлено: 14.12.21 - 10:09
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
меня больше волнует,
почему поезда не ходят в город Тобыл.
и там нет ЖД вокзала.
город же как никак.
хотя правда там и автовокзала нет.
Профайл
р
* рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
190
Re: Проехать из Аркалыка в Нур-Султан теперь можно на Тальго
Отправлено: 14.12.21 - 10:25
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
с виду красивые вагоны, а внутри убожество. неуютно, тесно
может для коротких поездок и пойдет, но для дальних это мука , жесть
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 29
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS