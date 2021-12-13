Отправлено: - 19:12

Уже не ваш земляк:

Хотелось бы спросить у форумчан - является ли слово "профан" оскорблением? Есть ли среди

Цитата:Если не учить специалистов НГ правильно работать в их профессиональном деле перед этим, что и как и тем более привлекать их за то, что они не няньками в детский сад устраивались, тогда это вполне безобидное слово..