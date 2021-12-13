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≡ "Блин, Ерёму завалили" - По делу об убийстве экс-полицейским стоматолога допросили свидетеля-очевидца в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43056
"Блин, Ерёму завалили" - По делу об убийстве экс-полицейским стоматолога допросили свидетеля-очевидца в суде Костаная
Отправлено: 13.12.21 - 16:53
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Подсудимый Руслан Клышев утверждает - ему показалось, что Омаров "приехал со стволом", так как тот взмахнул рукой. Поэтому и выстрелил. Но свидетель Игорь Чайка настаивает, что Клышев сразу держал на прицеле машину и чуть не убил его самого.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23572
Re: "Блин, Ерёму завалили" - По делу об убийстве...
Отправлено: 13.12.21 - 16:53
#1
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Какое убийство, экс-полицейским?
Когда он - убивал, был, действующим
полицейским... :lol: :-o
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23572
Re: "Блин, Ерёму завалили" - По делу об убийстве...
Отправлено: 13.12.21 - 21:16
#2
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абайка, а что не заходишь, на эту ветку?
Коллега, чтоли? Сказать - нечего?... :lol: ;-)
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Неравнодушный гражданин
§ Неравнодушный гражданин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.10.14
Сообщений:
103
Re: "Блин, Ерёму завалили" - По делу об убийстве...
Отправлено: 13.12.21 - 22:46
#3
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Наблюдаю, наблюдаю, наблюдаю этот процесс.. по факту кучка крысенышей.. пьяных тупых крысенышей.. Алкоголь + коллектив + чувство безнаказанности сделали свое дело.. не надо их жалеть.. ой, не надо... за что спросили, то и получили...
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