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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 322 из 322«1...320321322
Ответить Новый топик
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6854
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.12.21 - 18:58
#4816
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А вот лежит уже как год или два, поддельный российский счетчик..
Не знаю что с ним делать..
Когда покупал, сказали нормальный..
Но теперь благодаря форумчанам, знаю что поддельный..

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6854
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.12.21 - 19:03
#4817
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А это поддельный Подольский короб для поддельного московского счетчика..

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6854
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.12.21 - 19:05
#4818
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И вообще у меня столько российского товара поддельного..
Теперь вот не знаю, где взять настоящее..
Раз в России вме подделывают..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6854
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.12.21 - 19:12
#4819
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Хотелось бы спросить у форумчан - является ли слово "профан" оскорблением? Есть ли среди

Если не учить специалистов НГ правильно работать в их профессиональном деле перед этим, что и как и тем более привлекать их за то, что они не няньками в детский сад устраивались, тогда это вполне безобидное слово..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6854
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.12.21 - 19:13
#4820
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Перед ответом пусть посмотрят на коммент 4810..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23572
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.12.21 - 19:14
#4821
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Цитата:
111:
почему слесаря сидят на таком окладе в ПКСК, но они при этом профессионалы..

Марик, у Боярышницы - спроси... :lol: ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6854
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.12.21 - 19:18
#4822
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Цитата:
drakon:
Марик, у Боярышницы - спроси...

Хотелось бы спросить у профессионала..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14713
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.12.21 - 19:24
#4823
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Цитата:
abaika95:
да борщ на МКС возят


вот еще "борщ" полетел сегодня

///Россия запустила ракету-носитель «Протон-М» с двумя телекоммуникационными спутниками. Ракета стартовала с космодрома Байконур//

классно, да абайка95?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23572
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.12.21 - 19:26
#4824
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Цитата:
111:
Хотелось бы спросить у профессионала..

Так они с Боярышниковым, ПКСК - заведуют... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14713
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.12.21 - 21:35
#4825
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом – председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным, сообщается на официальном сайте Акорды.
Андрей Костин сообщил, что в 2020-2021 годах подписан ряд знаковых сделок с крупнейшими государственными и частными компаниями Казахстана на общую сумму более 6 млрд долларов. В целом, объем финансирования казахстанских проектов со стороны ВТБ достиг 11,5 млрд долларов.
Крупнейшей сделкой уходящего года стало финансирование компании KAZ Minerals, была проведена модернизация кредитных соглашений с ERG, реализован ряд кредитных сделок с фондом "Самрук-Казына" и его дочерними компаниями – Атырауский НПЗ, НК "Казахстан Темир Жолы" и АО "Казтрансгаз".
Касым-Жомарт Токаев поздравил Андрея Костина с получением высокой государственной награды – ордена "Достық".
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
703
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.12.21 - 22:13
#4826
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Цитата:
Представитель Toyota подтвердил изданию The Drive, что если автомобиль Toyota, выпущенный с 2018 года и позже, оснащён функциями удаленного подключения Toyota, то на него необходимо оформить действующую подписку, чтобы брелок мог запускать автомобиль дистанционно.

В общем, 80$ в год нужно, чтобы всё работало.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6854
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.12.21 - 22:35
#4827
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Хм..
Предложил сделать фонд двора и складываться, не ожидал, люди неожиданно поддержали и начали складываться .
По 200-300 тенге.
Я как организатор отдал 1000...
Пока что..
И вот уже на елку мы склались, народ складывается на двор..
И в пример ставят в том числе какой то двор в девятке..
Это наверно уида двор?
Хочу у него спросить, где то говорил, в Заречном или Затоболовке, саженцы приобрести..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23572
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.12.21 - 22:56
#4828
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Цитата:
111:
Предложил сделать фонд двора и складываться, не ожидал,

Марик, а бухгалтера уже - нашли?... :lol: :oops:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6854
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.12.21 - 22:59
#4829
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Цитата:
drakon:
Марик, а бухгалтера уже - нашли?.

Да эти, хотят своего пихать, я за то, чтоб были профи, которые знают район, потому на меня эти активисты, которые протаскивают своих родичей, злые..
Уже ссссс...социально ответственные люди, не здороваются..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6854
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.12.21 - 23:07
#4830
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Через этаж .
Предложили повесить и еще денег дать, кто его повесит, моего сына и весь подъезд молчал..
Предложил этот активист..
После недели молчания, я им показал кузькину мать...
Они тут все этого активиста боятся, у которого все схвачено и в акиматах Костаная и Ацтаны сидят родичи..
Мне по барабану..
Я кыпшак..
Буду переть до конца..

[Исправлено: 111, 13.12.2021 - 23:08]
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