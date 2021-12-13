Уже не ваш земляк: Хотелось бы спросить у форумчан - является ли слово "профан" оскорблением? Есть ли среди
Если не учить специалистов НГ правильно работать в их профессиональном деле перед этим, что и как и тем более привлекать их за то, что они не няньками в детский сад устраивались, тогда это вполне безобидное слово..
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом – председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным, сообщается на официальном сайте Акорды. Андрей Костин сообщил, что в 2020-2021 годах подписан ряд знаковых сделок с крупнейшими государственными и частными компаниями Казахстана на общую сумму более 6 млрд долларов. В целом, объем финансирования казахстанских проектов со стороны ВТБ достиг 11,5 млрд долларов. Крупнейшей сделкой уходящего года стало финансирование компании KAZ Minerals, была проведена модернизация кредитных соглашений с ERG, реализован ряд кредитных сделок с фондом "Самрук-Казына" и его дочерними компаниями – Атырауский НПЗ, НК "Казахстан Темир Жолы" и АО "Казтрансгаз". Касым-Жомарт Токаев поздравил Андрея Костина с получением высокой государственной награды – ордена "Достық".
Представитель Toyota подтвердил изданию The Drive, что если автомобиль Toyota, выпущенный с 2018 года и позже, оснащён функциями удаленного подключения Toyota, то на него необходимо оформить действующую подписку, чтобы брелок мог запускать автомобиль дистанционно.
Хм.. Предложил сделать фонд двора и складываться, не ожидал, люди неожиданно поддержали и начали складываться . По 200-300 тенге. Я как организатор отдал 1000... Пока что.. И вот уже на елку мы склались, народ складывается на двор.. И в пример ставят в том числе какой то двор в девятке.. Это наверно уида двор? Хочу у него спросить, где то говорил, в Заречном или Затоболовке, саженцы приобрести..
Да эти, хотят своего пихать, я за то, чтоб были профи, которые знают район, потому на меня эти активисты, которые протаскивают своих родичей, злые.. Уже ссссс...социально ответственные люди, не здороваются..
Через этаж . Предложили повесить и еще денег дать, кто его повесит, моего сына и весь подъезд молчал.. Предложил этот активист.. После недели молчания, я им показал кузькину мать... Они тут все этого активиста боятся, у которого все схвачено и в акиматах Костаная и Ацтаны сидят родичи.. Мне по барабану.. Я кыпшак.. Буду переть до конца..
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