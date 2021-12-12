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≡ Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43056
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 12.12.21 - 14:01
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Вот они новые автобусы в час пик. Ничем не лучше и не хуже остальных. Это еще город, я представляю как на 102 маршруте ездить люди будут. Не проще ли делать автобусы новые большнй вместимости?
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
702
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 13.12.21 - 15:21
#45
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Цитата:
abaika95: А чем ты можешь доказать что в Минске или откуда ты там привел пример интервал соответствует действительности? 3,14еть не мешки ворочать

Вот иди и ворочай, если не в теме. А то лишь бы 3,14еть тебе.
Был я в 2019-м году и в Могилеве, и в Гомеле. Автобусы друг дружке чуть ли на пятки не наступают. Маршруток практически нет. Многие автобусы новые.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7969
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 13.12.21 - 15:34
#46
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Цитата:
abaika95:
Ну если ты тут мычишь по методичке

только и может стрелы переводить бе-бе-бе...тьфу, детский сад...
Цитата:
abaika95:
про то что в Минске и Тюмени таблички висят?

ты вообще разницы не видишь? на одних написаны конкретные минуты прибытия на конкретные остановки, на других не совпадающая ни с одним графиком белиберда.
Ну ты уж под дурака коси правдивее что ли.. а то разжалуют.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11497
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 13.12.21 - 15:47
#47
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Цитата:
serg kost:
Вот иди и ворочай, если не в теме. А то лишь бы 3,14еть тебе.

Этого кто разбудил?)
Цитата:
serg kost:
Автобусы друг дружке чуть ли на пятки не наступают. Маршруток практически нет. Многие автобусы новые.

Хорошо у нас тоже автобусы друг за другом на остановку подходят только вот маршруты у всех разные))
Ты об этом сейчас хотел сказать?
Цитата:
yudjin:
бе-бе-бе...

Действительно
И это гражданский журналист НГ
Кому сказать...
Цитата:
yudjin:
ты вообще разницы не видишь?

Это опять та история как у Арнольда 3,14ольского что Титов он и есть Титов какая разница?)
Цитата:
yudjin:
на одних написаны конкретные минуты прибытия на конкретные остановки, на других не совпадающая ни с одним графиком белиберда.

Написано может быть все что угодно
Но проверить то что ты тут мычишь как?
На слово? Нет спасибо,ты уже доказал свою несостоятельность как источник
Цитата:
yudjin:
Ну ты уж под дурака коси правдивее что ли

Ты вот вроде даже не косишь а всервоно не верю что таких вот могут ещё воспринимать серьезно

[Исправлено: Gljuk, 13.12.2021 - 16:05]
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1744
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 13.12.21 - 16:32
#48
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Цитата:
abaika95:
Вроде Маркс а в экономике шарит как Юджин в космонавтах

По этой логике ты должен шарить в поэзии, музыке, быть просветителем и мыслителем, как твой великий тезка. Жаль, что ничего из вышеперечисленного у тебя не наблюдается. От слова совсем. Единственное в твоем имени, что соответствует действительности, это цифры 95 как у Windows95, о которой в свое время говорили так: "быстро зас..тся, глючит, тормозит и жрёт много ресурсов". Так что скорее выпускай кулинара.
Цитата:
abaika95:
Местного производства автобусы
Вот и закупили

Красивая показная акция, чтобы потом оставить кого-то без штанов?
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Сергей_я
§ Сергей_я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.07.13
Сообщений:
3072
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 13.12.21 - 16:46
#49
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Цитата:
abaika95:
Местного производства автобусы
Вот и закупили

я вас умоляю, кто там что закупил. Называйте вещи своими именами. Это называется "впарили". Лично имею дело с перевозчиками, за эти же деньги, даже с России покупаются вполне себе хорошие автобусы с кол-ом мест ровно в два раза больше чем на этих "пазиках". И да, эта сумма уже с нашим УТИЛЬСБОРОМ. Даже с ним, с налогом на налог, можно было бы купить транспорт то что нужен городу, а не тот, что нужно "впарить" за откаты. Но само собой сосед наш не даст такие вещи под субсидии, как это протолкнули тут.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11497
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 13.12.21 - 16:58
#50
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Цитата:
Маркс:
По этой логике ты должен шарить в поэзии, музыке, быть просветителем и мыслителем, как твой великий

Маркс даже не понял о чём был пример))
Ну ладно контексты не знает)
Зато Женя знает))
Цитата:
Маркс:
Красивая показная акция, чтобы потом оставить кого-то без штанов?

Незнаю
У Юджина спрашивай он же в ответе теперь
С его подачи это сделали
Цитата:
Сергей_я:
Это называется "впарили

Это называется отечественное производство
Все по заветам СССР
Скопируем у соседей и выдадим за свое))
Газ,МАЗ,Урал,ваз,АЗЛК далее везде
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23570
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 13.12.21 - 17:11
#51
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Цитата:
abaika95:
Скопируем у соседей и выдадим за свое))

Как так, скопируем?
Доктор СИЗО - главный
констуктор.
Спроси к него... :lol: ;-)
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
702
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 13.12.21 - 17:13
#52
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Цитата:
abaika95:
Этого кто разбудил?

Я понимаю конечно, что ты совсем не засыпаешь. Как робот. А я человек, днём не сплю.Цитата:
abaika95:
у нас тоже автобусы друг за другом на остановку подходят только вот маршруты у всех разные

Вот сейчас еду в маршруте №2. Ждал 15 минут. Автобусы других маршрутов не проходили совсем.
В Белоруссии интервал движения по любому маршруту 4-6 минут. Рано утром или поздно вечером до 10 минут максимум.
И сеть маршрутов очень густая.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6851
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 13.12.21 - 18:08
#53
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Цитата:
serg kost:
Белоруссии

Там вроде как строй государства другой, автобусы частные?
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
702
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 13.12.21 - 18:32
#54
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Белорусы удивлялись, что у нас городской транспорт частный.
У них только муниципальный.
Допустимые отклонения от времени прохождения автобуса допускаются не больше 2-х минут.
В больших городах автобусы ходят до 24-00. В Минске до 1-00.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6851
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 13.12.21 - 18:37
#55
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Цитата:
serg kost:
них только муниципальный.

Ну тогда нам надо менять частную собственность, отбирать у частников и национализировать..
Иначе никак, наверно..
Но государство даже от обслуживания домов отказывается, вводя всякие ОСИ и все кидая на людей..
Что уж до автобусов..
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2760
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 13.12.21 - 18:41
#56
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Цитата:
yudjin:
бе-бе-бе...тьфу, детский сад... Цитата:


Что Вы,yudjin! Какой детский сад!
Он же две диссертации защитил и Ницше в подлиннике читает! :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14712
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 13.12.21 - 18:52
#57
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Цитата:
111:
отбирать у частников и национализировать.. Иначе никак, наверно..


зачем отбирать.
пусть городские власти закупят новые мерседесы и маны штук двести. будет муниципальный транспорт.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6851
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 13.12.21 - 19:24
#58
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Цитата:
alex_60:
пусть городские власти закупят новые мерседесы и маны штук двести. будет муниципальный транспорт.

Для государства это убыточно в любом случае..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14712
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 13.12.21 - 19:26
#59
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Цитата:
111:
Для государства это убыточно в любом случае..


социальные программы не для получения прибыли.
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