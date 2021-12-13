Отправлено: - 15:49

alex_60:

да ну нафик. не умер от ужаса,коньки не отбросил ? ты давай с этим осторожней, а то организм не выдержит. лучше про эдем в КЗ давай пиши. вот например

Цитата:Что обиделся за новую родину?Дааа Россию ждут ещё потрясенияВсе к этому и идёт