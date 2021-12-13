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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.12.21 - 15:34
Цитата:
а что остается,только тявкать.
тебя за гав-гав гордость берет?
пострадает то страна кз в результате.
abaika95:
Отметились коротко и четко (аж гордость берёт за риторику)
Отметились коротко и четко (аж гордость берёт за риторику)
а что остается,только тявкать.
тебя за гав-гав гордость берет?
пострадает то страна кз в результате.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11496
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.12.21 - 15:49
Цитата:
Что обиделся за новую родину?
Дааа Россию ждут ещё потрясения
Все к этому и идёт
alex_60:
да ну нафик. не умер от ужаса,коньки не отбросил ? ты давай с этим осторожней, а то организм не выдержит. лучше про эдем в КЗ давай пиши. вот например
да ну нафик. не умер от ужаса,коньки не отбросил ? ты давай с этим осторожней, а то организм не выдержит. лучше про эдем в КЗ давай пиши. вот например
Что обиделся за новую родину?
Дааа Россию ждут ещё потрясения
Все к этому и идёт
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11496
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.12.21 - 15:52
Цитата:
Ну тяфкают террористы всякие из кремля
А казахстанское телеграфное агенство прямо заявило
Террорист из кремля Чето там тяфкнул
Вот теперь истерика начнется на московском шляхе
Цитата:
Да желательно бы чтобы санкции от России пошли
Чтобы вот прям по крупному
Чтобы вот прям без АЭС нас оставили
И из экономического союза выгнали))
Вот чтобы прям по злому чтобы тут солдаты НАТО учения проводили у границы
Чтобы Россия опять на свои же грабли наступила и начала кричать что она в кольце врагов))
alex_60:
а что остается,только тявкать. тебя за гав-гав гордость берет?
а что остается,только тявкать. тебя за гав-гав гордость берет?
Ну тяфкают террористы всякие из кремля
А казахстанское телеграфное агенство прямо заявило
Террорист из кремля Чето там тяфкнул
Вот теперь истерика начнется на московском шляхе
Цитата:
alex_60:
пострадает то страна кз в результате.
пострадает то страна кз в результате.
Да желательно бы чтобы санкции от России пошли
Чтобы вот прям по крупному
Чтобы вот прям без АЭС нас оставили
И из экономического союза выгнали))
Вот чтобы прям по злому чтобы тут солдаты НАТО учения проводили у границы
Чтобы Россия опять на свои же грабли наступила и начала кричать что она в кольце врагов))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.12.21 - 15:53
Цитата:
какую новую?
ты наверное "родины" меняешь как носки,
расскажи про это. облегчи душу.
abaika95:
Что обиделся за новую родину?
Что обиделся за новую родину?
какую новую?
ты наверное "родины" меняешь как носки,
расскажи про это. облегчи душу.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.12.21 - 15:55
Цитата:
не заявило, а привела слова гав-гавщика, не более.
abaika95:
А казахстанское телеграфное агенство прямо заявило
А казахстанское телеграфное агенство прямо заявило
не заявило, а привела слова гав-гавщика, не более.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.12.21 - 15:56
Цитата:
почему ждут , уже идет.
Новая технологическая революция набирает силу.
abaika95:
Дааа Россию ждут ещё потрясения Все к этому и идёт
Дааа Россию ждут ещё потрясения Все к этому и идёт
почему ждут , уже идет.
Новая технологическая революция набирает силу.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.12.21 - 15:57
Цитата:
истерика у тебя началась, это очевидно.
сильно боишься? спрячь свой страх подальше,
не будоражь народ.
[Исправлено: alex_60, 13.12.2021 - 15:58]
abaika95:
Вот теперь истерика начнется
Вот теперь истерика начнется
истерика у тебя началась, это очевидно.
сильно боишься? спрячь свой страх подальше,
не будоражь народ.
[Исправлено: alex_60, 13.12.2021 - 15:58]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.12.21 - 15:59
Цитата:
ты повторяешься .
ты сегодня это уже писал.
abaika95:
Чтобы вот прям без АЭС нас оставили
Чтобы вот прям без АЭС нас оставили
ты повторяешься .
ты сегодня это уже писал.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.12.21 - 16:01
Цитата:
так что там про рай в КЗ,
какие новости?
вот пишут
///Взорвали банкомат в Алматы и похитили 19 млн тенге///
abaika95:
так что там про рай в КЗ,
какие новости?
вот пишут
///Взорвали банкомат в Алматы и похитили 19 млн тенге///
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.12.21 - 16:18
Цитата:
Хех..
Начинаются мелкие провокации..
Как ты лично можешь это сделать, кроме как просто пугалками заниматься?
Еще раз, желаешь и хочешь со мной разговаривать, сбавь тон..
А иначе отвали.
Все просто..
[Исправлено: 111, 13.12.2021 - 16:21]
Уже не ваш земляк:
надо бы ещё и НГ привлечь, з
надо бы ещё и НГ привлечь, з
Хех..
Начинаются мелкие провокации..
Как ты лично можешь это сделать, кроме как просто пугалками заниматься?
Еще раз, желаешь и хочешь со мной разговаривать, сбавь тон..
А иначе отвали.
Все просто..
[Исправлено: 111, 13.12.2021 - 16:21]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11496
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.12.21 - 16:53
Алекс смотрю в раж вошёл
Не нравЮтся ему темы про Россию
Аж тресется весь
Зачем же так близко к сердцу то принимать
Не нравЮтся ему темы про Россию
Аж тресется весь
Зачем же так близко к сердцу то принимать
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.12.21 - 17:04
Цитата:
С первого раза угадай, почему слесаря сидят на таком окладе в ПКСК, но они при этом профессионалы..
Сыкымы:
как платят - так и работает
как платят - так и работает
С первого раза угадай, почему слесаря сидят на таком окладе в ПКСК, но они при этом профессионалы..
(Пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 969
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.12.21 - 17:18
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.12.21 - 18:05
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