Отправлено: - 15:47

serg kost:

Вот иди и ворочай, если не в теме. А то лишь бы 3,14еть тебе.

serg kost:

Автобусы друг дружке чуть ли на пятки не наступают. Маршруток практически нет. Многие автобусы новые.

yudjin:

бе-бе-бе...

yudjin:

ты вообще разницы не видишь?

yudjin:

на одних написаны конкретные минуты прибытия на конкретные остановки, на других не совпадающая ни с одним графиком белиберда.

yudjin:

Ну ты уж под дурака коси правдивее что ли

[Исправлено: Gljuk, 13.12.2021 - 16:05]

Цитата:Этого кто разбудил?)Цитата:Хорошо у нас тоже автобусы друг за другом на остановку подходят только вот маршруты у всех разные))Ты об этом сейчас хотел сказать?Цитата:ДействительноИ это гражданский журналист НГКому сказать...Цитата:Это опять та история как у Арнольда 3,14ольского что Титов он и есть Титов какая разница?)Цитата:Написано может быть все что угодноНо проверить то что ты тут мычишь как?На слово? Нет спасибо,ты уже доказал свою несостоятельность как источникЦитата:Ты вот вроде даже не косишь а всервоно не верю что таких вот могут ещё воспринимать серьезно