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Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43056
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 12.12.21 - 14:01
Вот они новые автобусы в час пик. Ничем не лучше и не хуже остальных. Это еще город, я представляю как на 102 маршруте ездить люди будут. Не проще ли делать автобусы новые большнй вместимости?
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Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 13.12.21 - 15:21
Цитата:
Вот иди и ворочай, если не в теме. А то лишь бы 3,14еть тебе.
Был я в 2019-м году и в Могилеве, и в Гомеле. Автобусы друг дружке чуть ли на пятки не наступают. Маршруток практически нет. Многие автобусы новые.
abaika95: А чем ты можешь доказать что в Минске или откуда ты там привел пример интервал соответствует действительности? 3,14еть не мешки ворочать
Вот иди и ворочай, если не в теме. А то лишь бы 3,14еть тебе.
Был я в 2019-м году и в Могилеве, и в Гомеле. Автобусы друг дружке чуть ли на пятки не наступают. Маршруток практически нет. Многие автобусы новые.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7969
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 13.12.21 - 15:34
Цитата:
только и может стрелы переводить бе-бе-бе...тьфу, детский сад...
Цитата:
ты вообще разницы не видишь? на одних написаны конкретные минуты прибытия на конкретные остановки, на других не совпадающая ни с одним графиком белиберда.
Ну ты уж под дурака коси правдивее что ли.. а то разжалуют.
abaika95:
Ну если ты тут мычишь по методичке
Ну если ты тут мычишь по методичке
только и может стрелы переводить бе-бе-бе...тьфу, детский сад...
Цитата:
abaika95:
про то что в Минске и Тюмени таблички висят?
про то что в Минске и Тюмени таблички висят?
ты вообще разницы не видишь? на одних написаны конкретные минуты прибытия на конкретные остановки, на других не совпадающая ни с одним графиком белиберда.
Ну ты уж под дурака коси правдивее что ли.. а то разжалуют.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11496
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 13.12.21 - 15:47
Цитата:
Этого кто разбудил?)
Цитата:
Хорошо у нас тоже автобусы друг за другом на остановку подходят только вот маршруты у всех разные))
Ты об этом сейчас хотел сказать?
Цитата:
Действительно
И это гражданский журналист НГ
Кому сказать...
Цитата:
Это опять та история как у Арнольда 3,14ольского что Титов он и есть Титов какая разница?)
Цитата:
Написано может быть все что угодно
Но проверить то что ты тут мычишь как?
На слово? Нет спасибо,ты уже доказал свою несостоятельность как источник
Цитата:
Ты вот вроде даже не косишь а всервоно не верю что таких вот могут ещё воспринимать серьезно
[Исправлено: Gljuk, 13.12.2021 - 16:05]
serg kost:
Вот иди и ворочай, если не в теме. А то лишь бы 3,14еть тебе.
Вот иди и ворочай, если не в теме. А то лишь бы 3,14еть тебе.
Этого кто разбудил?)
Цитата:
serg kost:
Автобусы друг дружке чуть ли на пятки не наступают. Маршруток практически нет. Многие автобусы новые.
Автобусы друг дружке чуть ли на пятки не наступают. Маршруток практически нет. Многие автобусы новые.
Хорошо у нас тоже автобусы друг за другом на остановку подходят только вот маршруты у всех разные))
Ты об этом сейчас хотел сказать?
Цитата:
yudjin:
бе-бе-бе...
бе-бе-бе...
Действительно
И это гражданский журналист НГ
Кому сказать...
Цитата:
yudjin:
ты вообще разницы не видишь?
ты вообще разницы не видишь?
Это опять та история как у Арнольда 3,14ольского что Титов он и есть Титов какая разница?)
Цитата:
yudjin:
на одних написаны конкретные минуты прибытия на конкретные остановки, на других не совпадающая ни с одним графиком белиберда.
на одних написаны конкретные минуты прибытия на конкретные остановки, на других не совпадающая ни с одним графиком белиберда.
Написано может быть все что угодно
Но проверить то что ты тут мычишь как?
На слово? Нет спасибо,ты уже доказал свою несостоятельность как источник
Цитата:
yudjin:
Ну ты уж под дурака коси правдивее что ли
Ну ты уж под дурака коси правдивее что ли
Ты вот вроде даже не косишь а всервоно не верю что таких вот могут ещё воспринимать серьезно
[Исправлено: Gljuk, 13.12.2021 - 16:05]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1744
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 13.12.21 - 16:32
Цитата:
По этой логике ты должен шарить в поэзии, музыке, быть просветителем и мыслителем, как твой великий тезка. Жаль, что ничего из вышеперечисленного у тебя не наблюдается. От слова совсем. Единственное в твоем имени, что соответствует действительности, это цифры 95 как у Windows95, о которой в свое время говорили так: "быстро зас..тся, глючит, тормозит и жрёт много ресурсов". Так что скорее выпускай кулинара.
Цитата:
Красивая показная акция, чтобы потом оставить кого-то без штанов?
abaika95:
Вроде Маркс а в экономике шарит как Юджин в космонавтах
Вроде Маркс а в экономике шарит как Юджин в космонавтах
По этой логике ты должен шарить в поэзии, музыке, быть просветителем и мыслителем, как твой великий тезка. Жаль, что ничего из вышеперечисленного у тебя не наблюдается. От слова совсем. Единственное в твоем имени, что соответствует действительности, это цифры 95 как у Windows95, о которой в свое время говорили так: "быстро зас..тся, глючит, тормозит и жрёт много ресурсов". Так что скорее выпускай кулинара.
Цитата:
abaika95:
Местного производства автобусы
Вот и закупили
Местного производства автобусы
Вот и закупили
Красивая показная акция, чтобы потом оставить кого-то без штанов?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 05.07.13
- Сообщений:
- 3072
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 13.12.21 - 16:46
Цитата:
я вас умоляю, кто там что закупил. Называйте вещи своими именами. Это называется "впарили". Лично имею дело с перевозчиками, за эти же деньги, даже с России покупаются вполне себе хорошие автобусы с кол-ом мест ровно в два раза больше чем на этих "пазиках". И да, эта сумма уже с нашим УТИЛЬСБОРОМ. Даже с ним, с налогом на налог, можно было бы купить транспорт то что нужен городу, а не тот, что нужно "впарить" за откаты. Но само собой сосед наш не даст такие вещи под субсидии, как это протолкнули тут.
abaika95:
Местного производства автобусы
Вот и закупили
Местного производства автобусы
Вот и закупили
я вас умоляю, кто там что закупил. Называйте вещи своими именами. Это называется "впарили". Лично имею дело с перевозчиками, за эти же деньги, даже с России покупаются вполне себе хорошие автобусы с кол-ом мест ровно в два раза больше чем на этих "пазиках". И да, эта сумма уже с нашим УТИЛЬСБОРОМ. Даже с ним, с налогом на налог, можно было бы купить транспорт то что нужен городу, а не тот, что нужно "впарить" за откаты. Но само собой сосед наш не даст такие вещи под субсидии, как это протолкнули тут.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11496
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 13.12.21 - 16:58
Цитата:
Маркс даже не понял о чём был пример))
Ну ладно контексты не знает)
Зато Женя знает))
Цитата:
Незнаю
У Юджина спрашивай он же в ответе теперь
С его подачи это сделали
Цитата:
Это называется отечественное производство
Все по заветам СССР
Скопируем у соседей и выдадим за свое))
Газ,МАЗ,Урал,ваз,АЗЛК далее везде
Маркс:
По этой логике ты должен шарить в поэзии, музыке, быть просветителем и мыслителем, как твой великий
По этой логике ты должен шарить в поэзии, музыке, быть просветителем и мыслителем, как твой великий
Маркс даже не понял о чём был пример))
Ну ладно контексты не знает)
Зато Женя знает))
Цитата:
Маркс:
Красивая показная акция, чтобы потом оставить кого-то без штанов?
Красивая показная акция, чтобы потом оставить кого-то без штанов?
Незнаю
У Юджина спрашивай он же в ответе теперь
С его подачи это сделали
Цитата:
Сергей_я:
Это называется "впарили
Это называется "впарили
Это называется отечественное производство
Все по заветам СССР
Скопируем у соседей и выдадим за свое))
Газ,МАЗ,Урал,ваз,АЗЛК далее везде
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23568
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 13.12.21 - 17:11
Цитата:
Как так, скопируем?
Доктор СИЗО - главный
констуктор.
Спроси к него...
abaika95:
Скопируем у соседей и выдадим за свое))
Скопируем у соседей и выдадим за свое))
Как так, скопируем?
Доктор СИЗО - главный
констуктор.
Спроси к него...
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 13.12.21 - 17:13
Цитата:
Я понимаю конечно, что ты совсем не засыпаешь. Как робот. А я человек, днём не сплю.Цитата:
Вот сейчас еду в маршруте №2. Ждал 15 минут. Автобусы других маршрутов не проходили совсем.
В Белоруссии интервал движения по любому маршруту 4-6 минут. Рано утром или поздно вечером до 10 минут максимум.
И сеть маршрутов очень густая.
abaika95:
Этого кто разбудил?
Этого кто разбудил?
Я понимаю конечно, что ты совсем не засыпаешь. Как робот. А я человек, днём не сплю.Цитата:
abaika95:
у нас тоже автобусы друг за другом на остановку подходят только вот маршруты у всех разные
у нас тоже автобусы друг за другом на остановку подходят только вот маршруты у всех разные
Вот сейчас еду в маршруте №2. Ждал 15 минут. Автобусы других маршрутов не проходили совсем.
В Белоруссии интервал движения по любому маршруту 4-6 минут. Рано утром или поздно вечером до 10 минут максимум.
И сеть маршрутов очень густая.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 6843
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 13.12.21 - 18:08
Цитата:
Там вроде как строй государства другой, автобусы частные?
serg kost:
Белоруссии
Белоруссии
Там вроде как строй государства другой, автобусы частные?
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 13.12.21 - 18:32
Белорусы удивлялись, что у нас городской транспорт частный.
У них только муниципальный.
Допустимые отклонения от времени прохождения автобуса допускаются не больше 2-х минут.
В больших городах автобусы ходят до 24-00. В Минске до 1-00.
У них только муниципальный.
Допустимые отклонения от времени прохождения автобуса допускаются не больше 2-х минут.
В больших городах автобусы ходят до 24-00. В Минске до 1-00.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 6843
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 13.12.21 - 18:37
Цитата:
Ну тогда нам надо менять частную собственность, отбирать у частников и национализировать..
Иначе никак, наверно..
Но государство даже от обслуживания домов отказывается, вводя всякие ОСИ и все кидая на людей..
Что уж до автобусов..
serg kost:
них только муниципальный.
них только муниципальный.
Ну тогда нам надо менять частную собственность, отбирать у частников и национализировать..
Иначе никак, наверно..
Но государство даже от обслуживания домов отказывается, вводя всякие ОСИ и все кидая на людей..
Что уж до автобусов..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2760
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 13.12.21 - 18:41
Цитата:
Что Вы,yudjin! Какой детский сад!
Он же две диссертации защитил и Ницше в подлиннике читает!
yudjin:
бе-бе-бе...тьфу, детский сад... Цитата:
бе-бе-бе...тьфу, детский сад... Цитата:
Что Вы,yudjin! Какой детский сад!
Он же две диссертации защитил и Ницше в подлиннике читает!
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