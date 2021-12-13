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≡ Пятеро скотокрадов отстрелили скот на 5 млн тенге в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43056
Пятеро скотокрадов отстрелили скот на 5 млн тенге в Костанайской области
Отправлено: 13.12.21 - 17:07
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Подозреваемые днем высматривали животных, а ночью отстреливали. Затем там же разделывали туши, а мясо сбывали в магазинах или через скупщиков, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6843
Re: Пятеро скотокрадов отстрелили скот на 5 млн тенге в...
Отправлено: 13.12.21 - 17:07
#1
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Мясо, наше все..
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