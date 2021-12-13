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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 321 из 321«1...319320321
Ответить Новый топик
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14708
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.12.21 - 15:34
#4801
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Цитата:
abaika95:
Отметились коротко и четко (аж гордость берёт за риторику)


а что остается,только тявкать.
тебя за гав-гав гордость берет?
пострадает то страна кз в результате.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11496
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.12.21 - 15:49
#4802
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Цитата:
alex_60:
да ну нафик. не умер от ужаса,коньки не отбросил ? ты давай с этим осторожней, а то организм не выдержит. лучше про эдем в КЗ давай пиши. вот например

Что обиделся за новую родину?
Дааа Россию ждут ещё потрясения
Все к этому и идёт
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11496
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.12.21 - 15:52
#4803
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Цитата:
alex_60:
а что остается,только тявкать. тебя за гав-гав гордость берет?

Ну тяфкают террористы всякие из кремля
А казахстанское телеграфное агенство прямо заявило
Террорист из кремля Чето там тяфкнул
Вот теперь истерика начнется на московском шляхе
Цитата:
alex_60:
пострадает то страна кз в результате.

Да желательно бы чтобы санкции от России пошли
Чтобы вот прям по крупному
Чтобы вот прям без АЭС нас оставили
И из экономического союза выгнали))
Вот чтобы прям по злому чтобы тут солдаты НАТО учения проводили у границы
Чтобы Россия опять на свои же грабли наступила и начала кричать что она в кольце врагов))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14708
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.12.21 - 15:53
#4804
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Цитата:
abaika95:
Что обиделся за новую родину?


какую новую?
ты наверное "родины" меняешь как носки,
расскажи про это. облегчи душу.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14708
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.12.21 - 15:55
#4805
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Цитата:
abaika95:
А казахстанское телеграфное агенство прямо заявило


не заявило, а привела слова гав-гавщика, не более.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14708
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.12.21 - 15:56
#4806
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Цитата:
abaika95:
Дааа Россию ждут ещё потрясения Все к этому и идёт


почему ждут , уже идет.
Новая технологическая революция набирает силу.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14708
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.12.21 - 15:57
#4807
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Цитата:
abaika95:
Вот теперь истерика начнется


истерика у тебя началась, это очевидно.
сильно боишься? спрячь свой страх подальше,
не будоражь народ.

[Исправлено: alex_60, 13.12.2021 - 15:58]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14708
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.12.21 - 15:59
#4808
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Цитата:
abaika95:
Чтобы вот прям без АЭС нас оставили


ты повторяешься .
ты сегодня это уже писал.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14708
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.12.21 - 16:01
#4809
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Цитата:
abaika95:


так что там про рай в КЗ,
какие новости?
вот пишут
///Взорвали банкомат в Алматы и похитили 19 млн тенге///
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6843
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.12.21 - 16:18
#4810
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
надо бы ещё и НГ привлечь, з

Хех..
Начинаются мелкие провокации..
Как ты лично можешь это сделать, кроме как просто пугалками заниматься?
Еще раз, желаешь и хочешь со мной разговаривать, сбавь тон..
А иначе отвали.
Все просто..

[Исправлено: 111, 13.12.2021 - 16:21]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11496
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.12.21 - 16:53
#4811
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Алекс смотрю в раж вошёл
Не нравЮтся ему темы про Россию
Аж тресется весь
Зачем же так близко к сердцу то принимать
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6843
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.12.21 - 17:04
#4812
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Цитата:
Сыкымы:
как платят - так и работает

С первого раза угадай, почему слесаря сидят на таком окладе в ПКСК, но они при этом профессионалы..
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
969
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.12.21 - 17:18
#4813
Комментарий проходит проверку.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6843
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.12.21 - 18:05
#4814
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В Рудном сегодня холостяцкая еда..

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Страница 321 из 321«1...319320321
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