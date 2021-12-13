Отправлено: - 16:53

Подсудимый Руслан Клышев утверждает - ему показалось, что Омаров "приехал со стволом", так как тот взмахнул рукой. Поэтому и выстрелил. Но свидетель Игорь Чайка настаивает, что Клышев сразу держал на прицеле машину и чуть не убил его самого.