Прогноз на 5 дней
ясно-6°C
  • 778 мм рт.ст.
  • 49% влажность
  • СЗ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
 
 
Страница 4 из 4«1234
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43053
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 12.12.21 - 14:01
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот они новые автобусы в час пик. Ничем не лучше и не хуже остальных. Это еще город, я представляю как на 102 маршруте ездить люди будут. Не проще ли делать автобусы новые большнй вместимости?
Читать новость

s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
699
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 13.12.21 - 15:21
#45
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: А чем ты можешь доказать что в Минске или откуда ты там привел пример интервал соответствует действительности? 3,14еть не мешки ворочать

Вот иди и ворочай, если не в теме. А то лишь бы 3,14еть тебе.
Был я в 2019-м году и в Могилеве, и в Гомеле. Автобусы друг дружке чуть ли на пятки не наступают. Маршруток практически нет. Многие автобусы новые.
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7969
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 13.12.21 - 15:34
#46
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну если ты тут мычишь по методичке

только и может стрелы переводить бе-бе-бе...тьфу, детский сад...
Цитата:
abaika95:
про то что в Минске и Тюмени таблички висят?

ты вообще разницы не видишь? на одних написаны конкретные минуты прибытия на конкретные остановки, на других не совпадающая ни с одним графиком белиберда.
Ну ты уж под дурака коси правдивее что ли.. а то разжалуют.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11494
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 13.12.21 - 15:47
#47
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
serg kost:
Вот иди и ворочай, если не в теме. А то лишь бы 3,14еть тебе.

Этого кто разбудил?)
Цитата:
serg kost:
Автобусы друг дружке чуть ли на пятки не наступают. Маршруток практически нет. Многие автобусы новые.

Хорошо у нас тоже автобусы друг за другом на остановку подходят только вот маршруты у всех разные))
Ты об этом сейчас хотел сказать?
Цитата:
yudjin:
бе-бе-бе...

Действительно
И это гражданский журналист НГ
Кому сказать...
Цитата:
yudjin:
ты вообще разницы не видишь?

Это опять та история как у Арнольда 3,14ольского что Титов он и есть Титов какая разница?)
Цитата:
yudjin:
на одних написаны конкретные минуты прибытия на конкретные остановки, на других не совпадающая ни с одним графиком белиберда.

Написано может быть все что угодно
Но проверить то что ты тут мычишь как?
На слово? Нет спасибо,ты уже доказал свою несостоятельность как источник
Цитата:
yudjin:
Ну ты уж под дурака коси правдивее что ли

Ты вот вроде даже не косишь а всервоно не верю что таких вот могут ещё воспринимать серьезно

[Исправлено: Gljuk, 13.12.2021 - 16:05]
Профайл
Страница 4 из 4«1234
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 39, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 38
Зарегистрированные пользователи: Gljuk

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS