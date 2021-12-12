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Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43053
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 12.12.21 - 14:01
Вот они новые автобусы в час пик. Ничем не лучше и не хуже остальных. Это еще город, я представляю как на 102 маршруте ездить люди будут. Не проще ли делать автобусы новые большнй вместимости?
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Re: Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский...
Отправлено: 13.12.21 - 09:01
Цитата:
Муниципальный (трамваи, автобусы, троллейбусы) - да, совершенно не для рентабельности, а вот маршрутки - только для неё, родимой.
К сожалению, обойтись совсем без маршруток не получается в Челябинсе - муниципальный транспорт не покрывает всех потребностей. Но последнее время, по требованию властей, на "маршрутных" маршрутах всё чаще появляются небольшие автобусы типа ПАЗов.
elektron:
Это наверное всё же там общественный транспорт, для общества, а не рентабельности.
Это наверное всё же там общественный транспорт, для общества, а не рентабельности.
Муниципальный (трамваи, автобусы, троллейбусы) - да, совершенно не для рентабельности, а вот маршрутки - только для неё, родимой.
К сожалению, обойтись совсем без маршруток не получается в Челябинсе - муниципальный транспорт не покрывает всех потребностей. Но последнее время, по требованию властей, на "маршрутных" маршрутах всё чаще появляются небольшие автобусы типа ПАЗов.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.06.09
- Сообщений:
- 4693
Re: Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский...
Отправлено: 13.12.21 - 10:01
Цитата:
На брудершафт не пила как-то с ВАМИ и ТЫкать мне не нужно!собственно как и учить жизни - с кем как и где общаться! Когда ВЫ научитесь с людьми общаться, тогда буду с ВАМИ о чем-то говорить. Цитата:
бывало и к 7 утра нужно было быть - успевала))
ПолиграфЪ Боярышников:
Ты когда в пос
Ты когда в пос
На брудершафт не пила как-то с ВАМИ и ТЫкать мне не нужно!собственно как и учить жизни - с кем как и где общаться! Когда ВЫ научитесь с людьми общаться, тогда буду с ВАМИ о чем-то говорить. Цитата:
Fasd:
приходит утром особенно то вот
приходит утром особенно то вот
бывало и к 7 утра нужно было быть - успевала))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11482
Re: Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский...
Отправлено: 13.12.21 - 10:49
Цитата:
Погремуху порвало в нелогичности несите новую)
Цитата:
Какая-то стремная тактика у серого
Типо не читает мои коменты а сам с ними же и спорит))
Редкостный чудак)
Цитата:
Люблю когда люди бывшие в какой-нибудь городе 40 минут 3,14..ят что все там знают и изучили))
Ты знаешь почему в маршрутках не ездил? Потомучто там фиг протолкнешся
Это главный транспорт Челябинска
Автобусы и трамваи почти пустые там ходят потомучто очень не удобно с их остановок ещё топать 300 км до дома или работы
А у маршруток больше направлений
Вот и вопрос к серому
Почему он челябинские власти не критикует за столпотворение в маршиках?
Ссссссссктно?) Цитата:
Хочешь прикол
У тебя сейчас будет разрыв шаблона
У нас на каждой остановке такой же щиток висит
И то что ты в пример его привел не значит что там он соблюдается))
Don Julio:
Ну так-то тыж сам поняло, что неудачно пример ляпнуло, пч жителям Qостаная будет приятно узнать, что, кроме автобусов, на белом свете есть маршрутки, а кроме этого троллейбусы и трамваи.
Ну так-то тыж сам поняло, что неудачно пример ляпнуло, пч жителям Qостаная будет приятно узнать, что, кроме автобусов, на белом свете есть маршрутки, а кроме этого троллейбусы и трамваи.
Погремуху порвало в нелогичности несите новую)
Цитата:
Серый волк:
Не вижу смысла отключать в блокировщике блокирование постов маргинального шпика с номерочком, но вижу по другим пользователям что он хрюкачит что-то типа а вот у вас где-то очень плохо и вы сами плохие,
Не вижу смысла отключать в блокировщике блокирование постов маргинального шпика с номерочком, но вижу по другим пользователям что он хрюкачит что-то типа а вот у вас где-то очень плохо и вы сами плохие,
Какая-то стремная тактика у серого
Типо не читает мои коменты а сам с ними же и спорит))
Редкостный чудак)
Цитата:
yudjin:
Ну чё так 3,14...ть-то? Там транспорта полно... выше уже перечислили виды. Стоять и сопли морозить по 40 минут точно не получится. Каждый выбирает какой ему удобно. Я на маршрутки не садился, так как в отпуске торопиться
Ну чё так 3,14...ть-то? Там транспорта полно... выше уже перечислили виды. Стоять и сопли морозить по 40 минут точно не получится. Каждый выбирает какой ему удобно. Я на маршрутки не садился, так как в отпуске торопиться
Люблю когда люди бывшие в какой-нибудь городе 40 минут 3,14..ят что все там знают и изучили))
Ты знаешь почему в маршрутках не ездил? Потомучто там фиг протолкнешся
Это главный транспорт Челябинска
Автобусы и трамваи почти пустые там ходят потомучто очень не удобно с их остановок ещё топать 300 км до дома или работы
А у маршруток больше направлений
Вот и вопрос к серому
Почему он челябинские власти не критикует за столпотворение в маршиках?
Ссссссссктно?) Цитата:
yudjin:
Хотите прикол.У акиматовских будет взрыв мозга. В нормальных городах на каждой остановке поминутный график движения автобусов...где-то по-старинке на щитке, где-то электронно... Но ведь соблюдается. Вот Минск:
Хотите прикол.У акиматовских будет взрыв мозга. В нормальных городах на каждой остановке поминутный график движения автобусов...где-то по-старинке на щитке, где-то электронно... Но ведь соблюдается. Вот Минск:
Хочешь прикол
У тебя сейчас будет разрыв шаблона
У нас на каждой остановке такой же щиток висит
И то что ты в пример его привел не значит что там он соблюдается))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11482
Re: Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский...
Отправлено: 13.12.21 - 10:56
Цитата:
А ты уже всё? Больше не при делах? Помойки больше не снимаешь и не жалуешься?
Цитата:
Антисоветчик ты значит
Цитата:
В Челябинске вообще без маршруток никак
Либо ждёшь автобус или трамвай по 30 минут с которого потом ещё топать столько же
Либо забитая напрочь людьми маршрутка где ты в жару стоишь в раскоряку передавая за проезд и при этом пытаешься удержатся потомучто таджикские Шумахеры плевать хотели что уже не водителями работают на кирпичном заводе)
А в зиму вообще здравствуй ужас)
И вот для огромного миллионного Челябинска эта ситуация уже 20 лет как никого не удивляет
Цитата:
Они давно уже были
Пазики не панацея
Чуть удобнее чем в маршрутке но всервоно салоны часто забиты
yudjin:
по Ворошилова 58... Жалуются люди на твоего-то "господина", простигосподи. Говорят трубы гнилые, во дворе разруха, подъезды ремонта годами не видели. Ты уж разберись там.
по Ворошилова 58... Жалуются люди на твоего-то "господина", простигосподи. Говорят трубы гнилые, во дворе разруха, подъезды ремонта годами не видели. Ты уж разберись там.
А ты уже всё? Больше не при делах? Помойки больше не снимаешь и не жалуешься?
Цитата:
Victor Yang:
Тоже про советское время вспомнил
Тоже про советское время вспомнил
Антисоветчик ты значит
Цитата:
Victor Yang:
К сожалению, обойтись совсем без маршруток не получается в Челябинсе - муниципальный транспорт не покрывает всех потребностей.
К сожалению, обойтись совсем без маршруток не получается в Челябинсе - муниципальный транспорт не покрывает всех потребностей.
В Челябинске вообще без маршруток никак
Либо ждёшь автобус или трамвай по 30 минут с которого потом ещё топать столько же
Либо забитая напрочь людьми маршрутка где ты в жару стоишь в раскоряку передавая за проезд и при этом пытаешься удержатся потомучто таджикские Шумахеры плевать хотели что уже не водителями работают на кирпичном заводе)
А в зиму вообще здравствуй ужас)
И вот для огромного миллионного Челябинска эта ситуация уже 20 лет как никого не удивляет
Цитата:
Victor Yang:
по требованию властей, на "маршрутных" маршрутах всё чаще появляются небольшие автобусы типа ПАЗов.
по требованию властей, на "маршрутных" маршрутах всё чаще появляются небольшие автобусы типа ПАЗов.
Они давно уже были
Пазики не панацея
Чуть удобнее чем в маршрутке но всервоно салоны часто забиты
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8351
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 13.12.21 - 11:17
Цитата:
Вот прикол У нас такую надпись надо прям в автобусе повешать,народу не угодишь, бесплатно по городу катаются,автобусы для них новые запустили и всё плохо.
Хотите в тепле и комфорте езжайте за 900 на персональном транспорте.
Victor Yang:
"Ваааалидируемся!!!! Что возмущаетесь? Не нравится так ездить за 90 тенге - езжайте на такси за 900!!!! Вааалидируемся!!!!".
"Ваааалидируемся!!!! Что возмущаетесь? Не нравится так ездить за 90 тенге - езжайте на такси за 900!!!! Вааалидируемся!!!!".
Вот прикол У нас такую надпись надо прям в автобусе повешать,народу не угодишь, бесплатно по городу катаются,автобусы для них новые запустили и всё плохо.
Хотите в тепле и комфорте езжайте за 900 на персональном транспорте.
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 13.12.21 - 11:17
Цитата:
Они были, но их становится больше.
Цитата:
А вот это здесь проще чем было в кустанайских маршрутках 15 лет назад - все маршрутки рассчитаны на стоячих пассажиров и имеют поручни.
abaika95:
Они давно уже были
Они давно уже были
Они были, но их становится больше.
Цитата:
abaika95:
и при этом пытаешься удержатся
и при этом пытаешься удержатся
А вот это здесь проще чем было в кустанайских маршрутках 15 лет назад - все маршрутки рассчитаны на стоячих пассажиров и имеют поручни.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11482
Re: Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский...
Отправлено: 13.12.21 - 11:39
Цитата:
Ну главный транспорт миллионного Челябинска теперь будет пазик...
Цитата:
Как и новый наш автобус по всей видимости))
Victor Yang:
Они были, но их становится больше.
Они были, но их становится больше.
Ну главный транспорт миллионного Челябинска теперь будет пазик...
Цитата:
Victor Yang:
все маршрутки рассчитаны на стоячих пассажиров и имеют поручни.
все маршрутки рассчитаны на стоячих пассажиров и имеют поручни.
Как и новый наш автобус по всей видимости))
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7967
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 13.12.21 - 11:42
Цитата:
3,14...шь. Часть вторая.
Где у вас и на каких остановках?
То, что в Костанае на стрингах налеплено или на кривом столбе облезлое не соответствует действительности уже года два. Там только якобы начало и кончало движения и интервал, несоответствующие действительности.
Твой любимый акимат еще в феврале обещал, что пересмотр интервала и замена табличек будет в апреле-мае.
abaika95:
У нас на каждой остановке такой же щиток висит
У нас на каждой остановке такой же щиток висит
3,14...шь. Часть вторая.
Где у вас и на каких остановках?
То, что в Костанае на стрингах налеплено или на кривом столбе облезлое не соответствует действительности уже года два. Там только якобы начало и кончало движения и интервал, несоответствующие действительности.
Твой любимый акимат еще в феврале обещал, что пересмотр интервала и замена табличек будет в апреле-мае.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 05.07.13
- Сообщений:
- 3071
Re: Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский...
Отправлено: 13.12.21 - 12:57
Цитата:
Вы знаете, вот я пешеход, вчера сел в 25 автобус такого плана и у меня прям клаустрафобия какая-то появилась. Автобусы РЕАЛЬНО не для нашего города. Такие автобусы должны каждые 5 минут ездить, а не раз в 15-20 минут. Страшно представить заполняемость таких вот "пазиков" в час пик.Особенно те, кому надо или с ребенком или не дай бог и с ним и с коляской или с сумкой среднего размера. Я ю лучше ездил на старом прокуренном мерсе, которые у нас ездят, чем вот так как кильки в банке. Спросил у водителя, неужели так и оставят эти автобусы. Он ответил что не знает и это дает мааааленькую надежду что этот эксперимент отменят. Цитата:
Если он раньше хоть как-то сходится, то с закрытием одного из ТОО ("Костанайавтотранс" вроде) автобусов наверно в лучшем случае стало на 20% меньше, это на ходовых маршрутах, а на мертвых там все 50%. Автобусные парки просто физически не могут соблюдать интервал, плюс все это помножено нежеланием работать через терминалы, получается вообще не важная картина.
Оплата за проезд тоже уже уже какая-то не реальная. Только за ЭТОТ ГОД, цены на шины выросли на 30%, а на масла и прочие тех.жидкости на 100% (НА СТО ПРОЦЕНТОВ). Т.е. в лучшем случае содержание автобуса стало ну процентов на 40 дороже.
Добринцофф:
бесплатно по городу катаются,автобусы для них новые запустили и всё плохо.
бесплатно по городу катаются,автобусы для них новые запустили и всё плохо.
Вы знаете, вот я пешеход, вчера сел в 25 автобус такого плана и у меня прям клаустрафобия какая-то появилась. Автобусы РЕАЛЬНО не для нашего города. Такие автобусы должны каждые 5 минут ездить, а не раз в 15-20 минут. Страшно представить заполняемость таких вот "пазиков" в час пик.Особенно те, кому надо или с ребенком или не дай бог и с ним и с коляской или с сумкой среднего размера. Я ю лучше ездил на старом прокуренном мерсе, которые у нас ездят, чем вот так как кильки в банке. Спросил у водителя, неужели так и оставят эти автобусы. Он ответил что не знает и это дает мааааленькую надежду что этот эксперимент отменят. Цитата:
yudjin:
Там только якобы начало и кончало движения и интервал, несоответствующие действительности.
Там только якобы начало и кончало движения и интервал, несоответствующие действительности.
Если он раньше хоть как-то сходится, то с закрытием одного из ТОО ("Костанайавтотранс" вроде) автобусов наверно в лучшем случае стало на 20% меньше, это на ходовых маршрутах, а на мертвых там все 50%. Автобусные парки просто физически не могут соблюдать интервал, плюс все это помножено нежеланием работать через терминалы, получается вообще не важная картина.
Оплата за проезд тоже уже уже какая-то не реальная. Только за ЭТОТ ГОД, цены на шины выросли на 30%, а на масла и прочие тех.жидкости на 100% (НА СТО ПРОЦЕНТОВ). Т.е. в лучшем случае содержание автобуса стало ну процентов на 40 дороже.
-
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