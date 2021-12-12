Отправлено: - 10:49

Don Julio:

Ну так-то тыж сам поняло, что неудачно пример ляпнуло, пч жителям Qостаная будет приятно узнать, что, кроме автобусов, на белом свете есть маршрутки, а кроме этого троллейбусы и трамваи.

Серый волк:

Не вижу смысла отключать в блокировщике блокирование постов маргинального шпика с номерочком, но вижу по другим пользователям что он хрюкачит что-то типа а вот у вас где-то очень плохо и вы сами плохие,

yudjin:

Ну чё так 3,14...ть-то? Там транспорта полно... выше уже перечислили виды. Стоять и сопли морозить по 40 минут точно не получится. Каждый выбирает какой ему удобно. Я на маршрутки не садился, так как в отпуске торопиться

yudjin:

Хотите прикол.У акиматовских будет взрыв мозга. В нормальных городах на каждой остановке поминутный график движения автобусов...где-то по-старинке на щитке, где-то электронно... Но ведь соблюдается. Вот Минск:

Цитата:Погремуху порвало в нелогичности несите новую)Цитата:Какая-то стремная тактика у серогоТипо не читает мои коменты а сам с ними же и спорит))Редкостный чудак)Цитата:Люблю когда люди бывшие в какой-нибудь городе 40 минут 3,14..ят что все там знают и изучили))Ты знаешь почему в маршрутках не ездил? Потомучто там фиг протолкнешсяЭто главный транспорт ЧелябинскаАвтобусы и трамваи почти пустые там ходят потомучто очень не удобно с их остановок ещё топать 300 км до дома или работыА у маршруток больше направленийВот и вопрос к серомуПочему он челябинские власти не критикует за столпотворение в маршиках?Ссссссссктно?) Цитата:Хочешь приколУ тебя сейчас будет разрыв шаблонаУ нас на каждой остановке такой же щиток виситИ то что ты в пример его привел не значит что там он соблюдается))