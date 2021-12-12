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≡ Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43053
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 12.12.21 - 14:01
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Вот они новые автобусы в час пик. Ничем не лучше и не хуже остальных. Это еще город, я представляю как на 102 маршруте ездить люди будут. Не проще ли делать автобусы новые большнй вместимости?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14631
Re: Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский...
Отправлено: 13.12.21 - 09:01
#30
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Цитата:
elektron:
Это наверное всё же там общественный транспорт, для общества, а не рентабельности.

Муниципальный (трамваи, автобусы, троллейбусы) - да, совершенно не для рентабельности, а вот маршрутки - только для неё, родимой.
К сожалению, обойтись совсем без маршруток не получается в Челябинсе - муниципальный транспорт не покрывает всех потребностей. Но последнее время, по требованию властей, на "маршрутных" маршрутах всё чаще появляются небольшие автобусы типа ПАЗов.
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Алиса
* Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4693
Re: Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский...
Отправлено: 13.12.21 - 10:01
#31
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Ты когда в пос

На брудершафт не пила как-то с ВАМИ и ТЫкать мне не нужно!собственно как и учить жизни - с кем как и где общаться! Когда ВЫ научитесь с людьми общаться, тогда буду с ВАМИ о чем-то говорить. Цитата:
Fasd:
приходит утром особенно то вот

бывало и к 7 утра нужно было быть - успевала))
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