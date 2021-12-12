Отправлено: - 09:01

elektron:

Это наверное всё же там общественный транспорт, для общества, а не рентабельности.

Цитата:Муниципальный (трамваи, автобусы, троллейбусы) - да, совершенно не для рентабельности, а вот маршрутки - только для неё, родимой.К сожалению, обойтись совсем без маршруток не получается в Челябинсе - муниципальный транспорт не покрывает всех потребностей. Но последнее время, по требованию властей, на "маршрутных" маршрутах всё чаще появляются небольшие автобусы типа ПАЗов.