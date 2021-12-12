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≡ Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43053
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 12.12.21 - 14:01
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Вот они новые автобусы в час пик. Ничем не лучше и не хуже остальных. Это еще город, я представляю как на 102 маршруте ездить люди будут. Не проще ли делать автобусы новые большнй вместимости?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14693
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 12.12.21 - 18:16
#15
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вчкушка дальше талапкера не была,
а что то про как на западе мычит.
а по жаргону похоже в местах не столь отдаленых провела много времени.

[Исправлено: alex_60, 12.12.2021 - 18:17]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6825
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 12.12.21 - 18:32
#16
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Цитата:
alex_60:
которых трудились тысячи, еще раз-тысячи работников.

А сейчас все дома сидят...
Никто не работает!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6825
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 12.12.21 - 18:37
#17
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Напротив французкого центра стояночка есть, там кто то на Крузаке черном выходит по утрам, и идет пешком до акимата, почти пол километра..
Наверно чтоб не ездить на таких автобусах, люди уже пешком на работу ходят..
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1395
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 12.12.21 - 19:58
#18
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Цитата:
111:
Наверно чтоб не ездить на таких автобусах, люди уже пешком на работу ходят..

Поэтому население Костаная массово скупает крузаки и героически преодолевает аж почти 500 метров до работы (по вычищенному бульвару мимо КРУ, где даже машины не ездят)... 8-) :-o :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11478
Re: Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский...
Отправлено: 12.12.21 - 20:08
#19
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Цитата:
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз




Ну не зря наверно фитиль высмеивал толкучку в автобусах СССР
Вот автор и вспомнил Цитата:
Fasd:
Венгрия их выпускала а ездили та мы в битком набитом автобусе каждое утро.Похоже и ничего и не изменилось.

Ну все же хотят в свой СССР
Вот он начинается с этого
Потом с партийной системы
Потом с мероприятий и пропаганды
Вот он СССР а потом уже может быть пломбир и докторская колбаса)
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11797
Re: Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский...
Отправлено: 12.12.21 - 21:12
#20
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Цитата:
Козлов я: Нечисть рядом Вот она Капает с клыков слюна (С).
:lol: :lol: :lol:
Там просто при упоминании СОЮЗА у плавающей в боярышнике маргинальной нурлыкунши происходит рефлекторное автоматическое включение кипятильника в функциональном отверстии.

И сразу начинает очень знатно подгорать! :lol: :lol:

Жуликам плевать какие автобусы для населения.
Им главное освоить деньги на автобусах.
Качество и удобства их не волнуют от слова совсем,
потому как этот город для них чужой и с качеством проезда в чиновничьей жоповозке никак не коррелирует.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11478
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 12.12.21 - 21:22
#21
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Цитата:
Серый волк:
Жуликам плевать какие автобусы для населения. Им главное освоить деньги на автобусах.

Поэтому в Челябинске в основном маршрутки ходят?
Че против челябинских жуликов будет у тебя мнение или ссссссссктно?))
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
463
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 12.12.21 - 21:38
#22
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Цитата:
abaika95:
Поэтому в Челябинске в основном маршрутки ходят? Че против челябинских жуликов будет у тебя мнение или ссссссссктно?))

Ну так-то тыж сам поняло, что неудачно пример ляпнуло, пч жителям Qостаная будет приятно узнать, что, кроме автобусов, на белом свете есть маршрутки, а кроме этого троллейбусы и трамваи.
Утебя один выход. Все скласть, что транваи то есть, но не ходят. Как и тролльейбусы. И вабшэ жители Челябинска передвигаются либо, на лыжах-зимой. Либо на лыжах-летом, и это-правда.
Стою я летом, влыжи одетый, либо, я-...и далее по тексту.
Ну типа, брякнул, что а у них там, сахар-несладкий. А весь сладкий, они в казахстан экспортитруют
:oops:
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11797
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 12.12.21 - 21:48
#23
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Не вижу смысла отключать в блокировщике блокирование постов маргинального шпика с номерочком, но вижу по другим пользователям что он хрюкачит что-то типа а вот у вас где-то очень плохо и вы сами плохие,

Очень похоже, что номерочек этих весьма пустых шпичков - это не их табельный номер.
А их IQ при тестировании на форумного шпика, только сильно завышенный, примерно раза в два.

Уровень IQ 47,5 как раз будет соответствовать рытью по интернет помойкам и хрюканьям: "а у вас там где-то ПЛОХО". :lol: :lol: :lol:

Не, про трамваи им.... как бы это сказать.
Они это не видели, но осуждают!
Примерно как СССР. Не видели, но там очень плохо, патамушта там много построили и много деревьев :lol:
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7966
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 12.12.21 - 23:03
#24
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Цитата:
abaika95:
Поэтому в Челябинске в основном маршрутки ходят?

Ну чё так 3,14...ть-то?
Там транспорта полно... выше уже перечислили виды. Стоять и сопли морозить по 40 минут точно не получится. Каждый выбирает какой ему удобно. Я на маршрутки не садился, так как в отпуске торопиться было некуда, смотрел в 2гис и подходил к нужному новому зеленому автобусу. Вот такой внутри


Несколько раз на трамваях...да, на старых железных гробах... но ради интереса.

Попадаются уже и новые модели трамваев.

[Исправлено: yudjin, 12.12.2021 - 23:07]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8293
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 12.12.21 - 23:14
#25
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Цитата:
yudjin:
Там транспорта полно

А чего это они пустыми, как у нас ездят. Не рентабельно же. :lol:
Это наверное всё же там общественный транспорт, для общества, а не рентабельности. :lol:
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7966
Re: Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский...
Отправлено: 12.12.21 - 23:17
#26
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Красота!

вчкушка, это у тебя под носом красота... по Ворошилова 58... Жалуются люди на твоего-то "господина", простигосподи. Говорят трубы гнилые, во дворе разруха, подъезды ремонта годами не видели. Ты уж разберись там.
;-)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7966
Re: Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский...
Отправлено: 12.12.21 - 23:30
#27
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Хотите прикол.У акиматовских будет взрыв мозга.
В нормальных городах на каждой остановке поминутный график движения автобусов...где-то по-старинке на щитке, где-то электронно...
Но ведь соблюдается.
Вот Минск:

Заметьте во сколько начинается и заканчивается движение.

А это Тюмень:
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8350
Re: Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский...
Отправлено: 12.12.21 - 23:48
#28
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Цитата:
Don Julio:
плюс каждый будет приносить денег меньше чем большой.

Почему меньше как вы это посчитали?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14631
Re: Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский...
Отправлено: 13.12.21 - 08:54
#29
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Я такое наблюдал в Астане в январе 2019-го))) в 18.00, когда люди возвращались с работы. Тоже про советское время вспомнил. Там ещё кондуктор была, которая кричала на весь салон: "Ваааалидируемся!!!! Что возмущаетесь? Не нравится так ездить за 90 тенге - езжайте на такси за 900!!!! Вааалидируемся!!!!".
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