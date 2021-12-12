Флуд и оффтопик (часть 6)

Отправлено: - 01:55

Чё-та вы за него переживаете, как за родного!Сгорит - да и хрен с ним! Он же ведь умнее всех, здесь присутствующих!

Удивительно - человек решил поменять проводку в квартире, хотя НИХ...НА в этом не соображает!У меня только два вывода - или он патологически глуп, потому что не представляет, какую опасность это может представлять, или патологически жаден, потому что не хочет платить за свою же и своих близких безопасность, что опять-таки приводит к мысли о глупости.

ПыСы. В следующем году предстоит полностью менять проводку у родителей в доме, потому как дому уже больше 20-ти лет, и при строительстве проложили алюминиевые провода.А дом деревянный, обложенный кирпичом.Так что буду закупаться кабель-каналами,распредкоробками,выключателями, розетками, автоматами,распредщитком и проводами.Благо здесь можно заказать сборку распредщитка, просто нарисовав схему, куда и какие подключения будут, с указанием нагрузки.

ПыПыСы. Для одарённых - проводку надо проводить одножильным проводом, но никак не многожильным.Не благодари.