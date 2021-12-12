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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 318 из 318«1...316317318
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6825
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 23:54
#4756
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Цитата:
Сыкымы:
Сказал, но

Сегодня без пива..
Нечем газовать так сказать..
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1395
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.12.21 - 00:17
#4757
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Цитата:
111:
Странно, именно я предложил елку ставить..

Шлагбаум поставить - тоже ты настоял?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6825
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.12.21 - 00:33
#4758
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Цитата:
Сыкымы:
Шлагбаум поставить - тоже ты настоял?

Нет, это уже на собрании двора вместе..
Я это не предлагал, предложил другой, тот очень умный и потому очень богатый человек..
Я то не верил тогда, что можно соорудить такие огромные стоянки, заасфальтировать, поставить везде бордюры, а главное поднять одну стоянку на почти метр..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6825
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.12.21 - 00:39
#4759
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Суперстар..
Как молоды мы были...
Теперь вот мы стары, суперстары...

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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
963
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.12.21 - 01:35
#4760
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Цитата:
111:
е

В результате сперва сделал, потом прочитал..
---
Действие опережает мысль. Хотя ничего удивительного...
ПыСы. Я бы, конечно, мог бы накидать картинок с проводкой, конкретными характеристиками проводов, УЗО, автоматов,сколько линий и куда заводить но не буду. Ибо нечего умничать там, где ты полный профан.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
963
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.12.21 - 01:38
#4761
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Цитата:
Сыкымы:

Ну ты вонь на 8 страниц развёл, потом всё-таки прочитал...
---
"Некоторые образованность свою показать хочут" .
"Письмо к учёному соседу" А.П.Чехов.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
963
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.12.21 - 01:55
#4762
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Чё-та вы за него переживаете, как за родного!Сгорит - да и хрен с ним! Он же ведь умнее всех, здесь присутствующих!
Удивительно - человек решил поменять проводку в квартире, хотя НИХ...НА в этом не соображает!У меня только два вывода - или он патологически глуп, потому что не представляет, какую опасность это может представлять, или патологически жаден, потому что не хочет платить за свою же и своих близких безопасность, что опять-таки приводит к мысли о глупости.
ПыСы. В следующем году предстоит полностью менять проводку у родителей в доме, потому как дому уже больше 20-ти лет, и при строительстве проложили алюминиевые провода.А дом деревянный, обложенный кирпичом.Так что буду закупаться кабель-каналами,распредкоробками,выключателями, розетками, автоматами,распредщитком и проводами.Благо здесь можно заказать сборку распредщитка, просто нарисовав схему, куда и какие подключения будут, с указанием нагрузки.
ПыПыСы. Для одарённых - проводку надо проводить одножильным проводом, но никак не многожильным.Не благодари.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
963
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.12.21 - 01:57
#4763
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Цитата:
111:
и

А чему удивляться?Я не электрик
---
Ну а какого лезешь тогда?!Неужели тебе наср... наплевать на своих родных?!
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14631
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.12.21 - 09:06
#4764
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Цитата:
abaika95:
Эти дома экспериментальные что-ли?

Нет, обычные дома. Это серия 80-х годов. Просто у Марика балкон переделан в дополнительную комнату. В нашем климате это довольно затратно по теплу.

[Исправлено: Victor Yang, 13.12.2021 - 09:07]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14693
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.12.21 - 09:17
#4765
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также на лоджию без разрушения стен выводят
просто дополнительные батареи с утеплением лоджии.
конечно здесь с законом не все в порядке.
но документы оформлять не надо.

[Исправлено: alex_60, 13.12.2021 - 09:27]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14693
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.12.21 - 09:26
#4766
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почитал форум внутри флуда "электриков".
все участники стоят друг друга.
обсуждения разных видов тока вообще класс.
упустили правда еще ряд существующих токов.
--Ток — поток, движение в одном направлении (к примеру, у Пушкина: «вина кометы брызнул ток…»)
--Ток смещения — постоянный анодный ток, протекающий, когда к управляющему электроду приложено напряжение смещения
---Блужда́ющие то́ки — токи, возникающие в земле при её использовании в качестве токопроводящей среды.
---Вихревые токи, или токи Фуко́— вихревой индукционный объёмный электрический ток, возникающий в электрических проводниках при изменении во времени потока действующего на них магнитного поля.

кроме того
/----Ток — город в штате Аляска (США)
Ток — государственный гражданский аэропорт неподалёку от этого города
Ток — посёлок в Апостоловском районе Днепропетровской области (Украина)
Ток — река в Оренбургской области, приток Самары (Россия)
Ток — река в Амурской области, правый приток Зеи (Россия)

для полноты понимания что такое ток,еще
---Ток (токование) — сбор самцов определенных видов на ограниченном пространстве для конкуренции между собой за внимание самок
Ток — птица-носорог, представитель какого-либо вида из рода Tockus
Ток — площадка с машинами и оборудованием для обмолота зерна
Ток — рукав, крепящийся к седлу всадника-кавалериста, в который он упирает пику, чтобы не держать её на весу одной лишь правой рукой
Ток — головной убор, шляпа круглой формы без полей

[Исправлено: alex_60, 13.12.2021 - 09:28]
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2440
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.12.21 - 09:37
#4767
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Ого, чета порожняка много по электрике ночью отдельные грамотеи накатали, с 6 классным школьным образованием.

Хорошо, что более-менее грамотные специалисты подключились и разъяснили что к чему.
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