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alex_60:

на авто народ ставил газовую аппаратуру

Цитата:Да уж, особого смысла нет в этой аппаратуре, цена уже почти, как в России. Хотя отпускная цена газа 50-60 тенге, как собственно и угля 5-7 тыс., который у нас продаётся по 14-18 тысяч. В Казахстане наценка менее 100% похоже вообще не считается прибыльной!? И так во всём, за исключением разве что тех, кто торгует, закупаясь на "Складской", у них немногим меньше...