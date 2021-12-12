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≡ Почему костанайцы чувствуют запах газа в квартире?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43053
Почему костанайцы чувствуют запах газа в квартире?
Отправлено: 12.12.21 - 14:06
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Жители областного центра переживают, что в их доме произошла утечка, а газовая служба не торопится приехать и проверить, что же произошло. Однако, если вы вчера почувствовали запах газа, то с большей вероятностью никакой утечки нет.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6825
Почему костанайцы чувствуют запах газа в квартире?
Отправлено: 12.12.21 - 19:01
#15
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Цитата:
Don Julio:
Про туалетную бумагу и другое.

А что?
Туалетка Набережные много крепче салфеток..
И недорогая..
Для дома и стекла, и руки после рыбы, и когда малой меньше был, если описается, помогает на ковры и под, пихать, влагу забирать..
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
463
Почему костанайцы чувствуют запах газа в квартире?
Отправлено: 12.12.21 - 19:45
#16
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Цитата:
111:
А что? Туалетка Набережные много крепче салфеток.. И недорогая..

Цитата:
111:

Ты ее покупаешь, чтоли!
Ну ты богач!
Даже не богач, нет!
Мот, транжира!
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
842
Re: Почему костанайцы чувствуют запах газа в квартире?
Отправлено: 13.12.21 - 00:57
#17
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Цитата:
alex_60:
на авто народ ставил газовую аппаратуру

Да уж, особого смысла нет в этой аппаратуре, цена уже почти, как в России. Хотя отпускная цена газа 50-60 тенге, как собственно и угля 5-7 тыс., который у нас продаётся по 14-18 тысяч. В Казахстане наценка менее 100% похоже вообще не считается прибыльной!? И так во всём, за исключением разве что тех, кто торгует, закупаясь на "Складской", у них немногим меньше...
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