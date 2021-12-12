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Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43053
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 12.12.21 - 14:01
Вот они новые автобусы в час пик. Ничем не лучше и не хуже остальных. Это еще город, я представляю как на 102 маршруте ездить люди будут. Не проще ли делать автобусы новые большнй вместимости?
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14691
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 12.12.21 - 18:16
вчкушка дальше талапкера не была,
а что то про как на западе мычит.
а по жаргону похоже в местах не столь отдаленых провела много времени.
[Исправлено: alex_60, 12.12.2021 - 18:17]
а что то про как на западе мычит.
а по жаргону похоже в местах не столь отдаленых провела много времени.
[Исправлено: alex_60, 12.12.2021 - 18:17]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 6824
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 12.12.21 - 18:32
Цитата:
А сейчас все дома сидят...
Никто не работает!
alex_60:
которых трудились тысячи, еще раз-тысячи работников.
которых трудились тысячи, еще раз-тысячи работников.
А сейчас все дома сидят...
Никто не работает!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 6824
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 12.12.21 - 18:37
Напротив французкого центра стояночка есть, там кто то на Крузаке черном выходит по утрам, и идет пешком до акимата, почти пол километра..
Наверно чтоб не ездить на таких автобусах, люди уже пешком на работу ходят..
Наверно чтоб не ездить на таких автобусах, люди уже пешком на работу ходят..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Костанай
- Регистрация:
- 27.02.17
- Сообщений:
- 1395
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 12.12.21 - 19:58
Цитата:
Поэтому население Костаная массово скупает крузаки и героически преодолевает аж почти 500 метров до работы (по вычищенному бульвару мимо КРУ, где даже машины не ездят)...
111:
Наверно чтоб не ездить на таких автобусах, люди уже пешком на работу ходят..
Наверно чтоб не ездить на таких автобусах, люди уже пешком на работу ходят..
Поэтому население Костаная массово скупает крузаки и героически преодолевает аж почти 500 метров до работы (по вычищенному бульвару мимо КРУ, где даже машины не ездят)...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11478
Re: Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский...
Отправлено: 12.12.21 - 20:08
Цитата:
Ну не зря наверно фитиль высмеивал толкучку в автобусах СССР
Вот автор и вспомнил Цитата:
Ну все же хотят в свой СССР
Вот он начинается с этого
Потом с партийной системы
Потом с мероприятий и пропаганды
Вот он СССР а потом уже может быть пломбир и докторская колбаса)
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Ну не зря наверно фитиль высмеивал толкучку в автобусах СССР
Вот автор и вспомнил Цитата:
Fasd:
Венгрия их выпускала а ездили та мы в битком набитом автобусе каждое утро.Похоже и ничего и не изменилось.
Венгрия их выпускала а ездили та мы в битком набитом автобусе каждое утро.Похоже и ничего и не изменилось.
Ну все же хотят в свой СССР
Вот он начинается с этого
Потом с партийной системы
Потом с мероприятий и пропаганды
Вот он СССР а потом уже может быть пломбир и докторская колбаса)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11797
Re: Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский...
Отправлено: 12.12.21 - 21:12
Цитата:
Там просто при упоминании СОЮЗА у плавающей в боярышнике маргинальной нурлыкунши происходит рефлекторное автоматическое включение кипятильника в функциональном отверстии.
И сразу начинает очень знатно подгорать!
Жуликам плевать какие автобусы для населения.
Им главное освоить деньги на автобусах.
Качество и удобства их не волнуют от слова совсем,
потому как этот город для них чужой и с качеством проезда в чиновничьей жоповозке никак не коррелирует.
Козлов я: Нечисть рядом Вот она Капает с клыков слюна (С).
Там просто при упоминании СОЮЗА у плавающей в боярышнике маргинальной нурлыкунши происходит рефлекторное автоматическое включение кипятильника в функциональном отверстии.
И сразу начинает очень знатно подгорать!
Жуликам плевать какие автобусы для населения.
Им главное освоить деньги на автобусах.
Качество и удобства их не волнуют от слова совсем,
потому как этот город для них чужой и с качеством проезда в чиновничьей жоповозке никак не коррелирует.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11478
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 12.12.21 - 21:22
Цитата:
Поэтому в Челябинске в основном маршрутки ходят?
Че против челябинских жуликов будет у тебя мнение или ссссссссктно?))
Серый волк:
Жуликам плевать какие автобусы для населения. Им главное освоить деньги на автобусах.
Жуликам плевать какие автобусы для населения. Им главное освоить деньги на автобусах.
Поэтому в Челябинске в основном маршрутки ходят?
Че против челябинских жуликов будет у тебя мнение или ссссссссктно?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 463
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 12.12.21 - 21:38
Цитата:
Ну так-то тыж сам поняло, что неудачно пример ляпнуло, пч жителям Qостаная будет приятно узнать, что, кроме автобусов, на белом свете есть маршрутки, а кроме этого троллейбусы и трамваи.
Утебя один выход. Все скласть, что транваи то есть, но не ходят. Как и тролльейбусы. И вабшэ жители Челябинска передвигаются либо, на лыжах-зимой. Либо на лыжах-летом, и это-правда.
Стою я летом, влыжи одетый, либо, я-...и далее по тексту.
Ну типа, брякнул, что а у них там, сахар-несладкий. А весь сладкий, они в казахстан экспортитруют
abaika95:
Поэтому в Челябинске в основном маршрутки ходят? Че против челябинских жуликов будет у тебя мнение или ссссссссктно?))
Поэтому в Челябинске в основном маршрутки ходят? Че против челябинских жуликов будет у тебя мнение или ссссссссктно?))
Ну так-то тыж сам поняло, что неудачно пример ляпнуло, пч жителям Qостаная будет приятно узнать, что, кроме автобусов, на белом свете есть маршрутки, а кроме этого троллейбусы и трамваи.
Утебя один выход. Все скласть, что транваи то есть, но не ходят. Как и тролльейбусы. И вабшэ жители Челябинска передвигаются либо, на лыжах-зимой. Либо на лыжах-летом, и это-правда.
Стою я летом, влыжи одетый, либо, я-...и далее по тексту.
Ну типа, брякнул, что а у них там, сахар-несладкий. А весь сладкий, они в казахстан экспортитруют
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11797
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 12.12.21 - 21:48
Не вижу смысла отключать в блокировщике блокирование постов маргинального шпика с номерочком, но вижу по другим пользователям что он хрюкачит что-то типа а вот у вас где-то очень плохо и вы сами плохие,
Очень похоже, что номерочек этих весьма пустых шпичков - это не их табельный номер.
А их IQ при тестировании на форумного шпика, только сильно завышенный, примерно раза в два.
Уровень IQ 47,5 как раз будет соответствовать рытью по интернет помойкам и хрюканьям: "а у вас там где-то ПЛОХО".
Не, про трамваи им.... как бы это сказать.
Они это не видели, но осуждают!
Примерно как СССР. Не видели, но там очень плохо, патамушта там много построили и много деревьев
Очень похоже, что номерочек этих весьма пустых шпичков - это не их табельный номер.
А их IQ при тестировании на форумного шпика, только сильно завышенный, примерно раза в два.
Уровень IQ 47,5 как раз будет соответствовать рытью по интернет помойкам и хрюканьям: "а у вас там где-то ПЛОХО".
Не, про трамваи им.... как бы это сказать.
Они это не видели, но осуждают!
Примерно как СССР. Не видели, но там очень плохо, патамушта там много построили и много деревьев
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 12.12.21 - 23:03
Цитата:
Ну чё так 3,14...ть-то?
Там транспорта полно... выше уже перечислили виды. Стоять и сопли морозить по 40 минут точно не получится. Каждый выбирает какой ему удобно. Я на маршрутки не садился, так как в отпуске торопиться было некуда, смотрел в 2гис и подходил к нужному новому зеленому автобусу. Вот такой внутри
Несколько раз на трамваях...да, на старых железных гробах... но ради интереса.
Попадаются уже и новые модели трамваев.
[Исправлено: yudjin, 12.12.2021 - 23:07]
abaika95:
Поэтому в Челябинске в основном маршрутки ходят?
Поэтому в Челябинске в основном маршрутки ходят?
Ну чё так 3,14...ть-то?
Там транспорта полно... выше уже перечислили виды. Стоять и сопли морозить по 40 минут точно не получится. Каждый выбирает какой ему удобно. Я на маршрутки не садился, так как в отпуске торопиться было некуда, смотрел в 2гис и подходил к нужному новому зеленому автобусу. Вот такой внутри
Несколько раз на трамваях...да, на старых железных гробах... но ради интереса.
Попадаются уже и новые модели трамваев.
[Исправлено: yudjin, 12.12.2021 - 23:07]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8293
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 12.12.21 - 23:14
Цитата:
А чего это они пустыми, как у нас ездят. Не рентабельно же.
Это наверное всё же там общественный транспорт, для общества, а не рентабельности.
yudjin:
Там транспорта полно
Там транспорта полно
А чего это они пустыми, как у нас ездят. Не рентабельно же.
Это наверное всё же там общественный транспорт, для общества, а не рентабельности.
Re: Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский...
Отправлено: 12.12.21 - 23:17
Цитата:
вчкушка, это у тебя под носом красота... по Ворошилова 58... Жалуются люди на твоего-то "господина", простигосподи. Говорят трубы гнилые, во дворе разруха, подъезды ремонта годами не видели. Ты уж разберись там.
ПолиграфЪ Боярышников:
Красота!
Красота!
вчкушка, это у тебя под носом красота... по Ворошилова 58... Жалуются люди на твоего-то "господина", простигосподи. Говорят трубы гнилые, во дворе разруха, подъезды ремонта годами не видели. Ты уж разберись там.
Re: Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский...
Отправлено: 12.12.21 - 23:30
Хотите прикол.У акиматовских будет взрыв мозга.
В нормальных городах на каждой остановке поминутный график движения автобусов...где-то по-старинке на щитке, где-то электронно...
Но ведь соблюдается.
Вот Минск:
Заметьте во сколько начинается и заканчивается движение.
А это Тюмень:
В нормальных городах на каждой остановке поминутный график движения автобусов...где-то по-старинке на щитке, где-то электронно...
Но ведь соблюдается.
Вот Минск:
Заметьте во сколько начинается и заканчивается движение.
А это Тюмень:
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8350
Re: Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский...
Отправлено: 12.12.21 - 23:48
Цитата:
Почему меньше как вы это посчитали?
Don Julio:
плюс каждый будет приносить денег меньше чем большой.
плюс каждый будет приносить денег меньше чем большой.
Почему меньше как вы это посчитали?
-
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