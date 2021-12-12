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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 22:41
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 22:43
Цитата:
Вот тут не удивлён. почему-то...
111:
А может неправильно соединил последовательность..
А может неправильно соединил последовательность..
Вот тут не удивлён. почему-то...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11797
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 22:45
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 22:48
Цитата:
А чему удивляться?
Я не электрик
Сыкымы:
Вот тут не удивлён. почему-то.
Вот тут не удивлён. почему-то.
А чему удивляться?
Я не электрик
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 112
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 22:48
Цитата:
Там ток пусковой повышается при старте компрессор. Поэтому очень важно чтоб в розетке был хороший контакт. При плохом контакте может поплавиться розетка и все попал на замену компрессора. Так же через тройник не рекомендуют подключать.
111:
Холодильники при включении говорят напряжение большое, тоже напряг..
Холодильники при включении говорят напряжение большое, тоже напряг..
Там ток пусковой повышается при старте компрессор. Поэтому очень важно чтоб в розетке был хороший контакт. При плохом контакте может поплавиться розетка и все попал на замену компрессора. Так же через тройник не рекомендуют подключать.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 22:48
Цитата:
Не знаю, есть или нет..
Может где то в подъезде..
Серый волк:
Не знаю, есть или нет..
Может где то в подъезде..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 22:49
Цитата:
А, у меня они включены без посредников..
А нет, тот что в комнате не помню как подключен..
YESNO:
Так же через тройник не рекомендуют подключать.
Так же через тройник не рекомендуют подключать.
А, у меня они включены без посредников..
А нет, тот что в комнате не помню как подключен..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 23:08
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 23:12
Цитата:
Ну да. Один раз получилось, так бьют себя пяткой в грудь: "Ой, нафик мне эти электрики, там ничо сложного, я сам ВСЁ!!! (типа розетку поставил) сделал..."
Всё спалил: "Ой, ну я ж не электрик..."
111:
А чему удивляться? Я не электрик
А чему удивляться? Я не электрик
Ну да. Один раз получилось, так бьют себя пяткой в грудь: "Ой, нафик мне эти электрики, там ничо сложного, я сам ВСЁ!!! (типа розетку поставил) сделал..."
Всё спалил: "Ой, ну я ж не электрик..."
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 23:13
Цитата:
Но поставил же?
Ты то не сказал как..
Сыкымы:
нафик мне эти электрики, там ничо сложного, я сам ВСЁ!!! (типа розетку поставил) сделал..." Всё спалил
нафик мне эти электрики, там ничо сложного, я сам ВСЁ!!! (типа розетку поставил) сделал..." Всё спалил
Но поставил же?
Ты то не сказал как..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 23:29
Цитата:
Поставить и я могу. Например, в Рудном - колесо обозрения. Вопрос в другом: долго ли оно простоит после таких "установщиков"?
111:
Но поставил же?
Но поставил же?
Поставить и я могу. Например, в Рудном - колесо обозрения. Вопрос в другом: долго ли оно простоит после таких "установщиков"?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 23:31
Цитата:
Сказал, но ты - плохо читал сказанное...
111:
Ты то не сказал как..
Ты то не сказал как..
Сказал, но ты - плохо читал сказанное...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 23:37
Цитата:
В итоге то, что неправильно?
Сыкымы:
Сказал, но ты - плохо читал сказанное
Сказал, но ты - плохо читал сказанное
В итоге то, что неправильно?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 23:43
Цитата:
Я потрудился найти для тебя инфу, а ты потрудись - её прочесть...
111:
В итоге то, что неправильно?
В итоге то, что неправильно?
Я потрудился найти для тебя инфу, а ты потрудись - её прочесть...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 23:52
Договорились по цене..
Кто может кидает на елку от 200 до 300 тенге.
Я вкинул пока тысячу..
Странно, именно я предложил елку ставить..
Люди подхватили..
Не думал, что так серьезно все..
Теперь наряжать еще...
Кто может кидает на елку от 200 до 300 тенге.
Я вкинул пока тысячу..
Странно, именно я предложил елку ставить..
Люди подхватили..
Не думал, что так серьезно все..
Теперь наряжать еще...
-
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