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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6824
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 22:41
#4741
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Пока суть да дело, смотрю моя кухарка бежбар готовит...

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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1395
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 22:43
#4742
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Цитата:
111:
А может неправильно соединил последовательность..

Вот тут не удивлён. почему-то... 8-) :-o :lol:
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11797
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 22:45
#4743
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6824
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 22:48
#4744
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Цитата:
Сыкымы:
Вот тут не удивлён. почему-то.

А чему удивляться?
Я не электрик
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Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
112
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 22:48
#4745
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Цитата:
111:
Холодильники при включении говорят напряжение большое, тоже напряг..

Там ток пусковой повышается при старте компрессор. Поэтому очень важно чтоб в розетке был хороший контакт. При плохом контакте может поплавиться розетка и все попал на замену компрессора. Так же через тройник не рекомендуют подключать.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6824
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 22:48
#4746
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Цитата:
Серый волк:

Не знаю, есть или нет..
Может где то в подъезде..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6824
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 22:49
#4747
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Цитата:
YESNO:
Так же через тройник не рекомендуют подключать.

А, у меня они включены без посредников..
А нет, тот что в комнате не помню как подключен..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6824
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 23:08
#4748
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Ну вот, бежбар по казахски готов...

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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1395
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 23:12
#4749
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Цитата:
111:
А чему удивляться? Я не электрик

Ну да. Один раз получилось, так бьют себя пяткой в грудь: "Ой, нафик мне эти электрики, там ничо сложного, я сам ВСЁ!!! (типа розетку поставил) сделал..."
Всё спалил: "Ой, ну я ж не электрик..."
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6824
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 23:13
#4750
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Цитата:
Сыкымы:
нафик мне эти электрики, там ничо сложного, я сам ВСЁ!!! (типа розетку поставил) сделал..." Всё спалил

Но поставил же?
Ты то не сказал как..
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1395
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 23:29
#4751
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Цитата:
111:
Но поставил же?

Поставить и я могу. Например, в Рудном - колесо обозрения. Вопрос в другом: долго ли оно простоит после таких "установщиков"? 8-) :-o :lol:
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1395
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 23:31
#4752
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Цитата:
111:
Ты то не сказал как..

Сказал, но ты - плохо читал сказанное... 8-) :-o :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6824
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 23:37
#4753
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Цитата:
Сыкымы:
Сказал, но ты - плохо читал сказанное

В итоге то, что неправильно?
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1395
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 23:43
#4754
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Цитата:
111:
В итоге то, что неправильно?

Я потрудился найти для тебя инфу, а ты потрудись - её прочесть... 8-) :-o :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6824
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 23:52
#4755
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Договорились по цене..
Кто может кидает на елку от 200 до 300 тенге.
Я вкинул пока тысячу..
Странно, именно я предложил елку ставить..
Люди подхватили..
Не думал, что так серьезно все..
Теперь наряжать еще...
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