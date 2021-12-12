Отправлено: - 19:58

111:

Наверно чтоб не ездить на таких автобусах, люди уже пешком на работу ходят..

Цитата:Поэтому население Костаная массово скупает крузаки и героически преодолевает аж почти 500 метров до работы (по вычищенному бульвару мимо КРУ, где даже машины не ездят)...