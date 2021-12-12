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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1390
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 21:51
#4726
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Цитата:
111:
Таблица расчета нагрузки медных проводников. Провод на 1,5 квадратных миллиметров сможет выдержать 3,3 киловатта, провод на 2, 5 квадратных миллиметров выдержит 4,5 киловатта.Провод, который достигает 4 квадратных миллиметров сечением выдерживает около 6 киловатт

Идём дальше, как ты любишь... С электричеством, как и с газом, - шутки плохи, поэтому надо брать с разумным запасом. Бойлер со стиралкой могут одновременно потреблять до 4 кВатт в течение достаточно продолжительного времени, т.е. твой провод будет работать на пределе своих возможностей.
Идём дальше, как ты любишь... Мощность раздели на напряжение твоёй сети, получишь около 20 Ампер
Цитата:
111:
Автоматик на 16, выбило бы давно

А чёт не выбило... А почему? Серый тебе дал ответ:
Цитата:
Серый волк:
Автоматы брать не в дерьмовых магазинчиках, а у дилеров. У вас абсолютно незащищенная страна от китайских подделок.

У тебя хата будет гореть вовсю, а "автоматик" так и не сработает... 8-) :-o :lol:
Вот и живи теперь с этим...
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6818
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 22:03
#4727
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Цитата:
Сыкымы:
потреблять до 4 кВатт в течение достаточно продолжительного времени, т.е

Это как?
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1390
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 22:08
#4728
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Цитата:
111:
Это как?

10 минут для электричества - это уже достаточно продолжительное время, чтобы проводка загорелась...
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
463
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 22:12
#4729
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Цитата:
111:
Это как?

Уважаемый Цитата:
Сыкымы:
округлил. На самом деле, это будет чуть меньше 3,14здецъ.
Марик, учи гугл, пригадицца жызни.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6818
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 22:14
#4730
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Цитата:
Сыкымы:
10 минут для электричества - это уже достаточно

Там секунды достаточны, а 10 минут это адскское время для резинок..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6818
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 22:14
#4731
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Цитата:
Сыкымы:
тебя хата будет гореть вовсю, а "автоматик" так и не сработает..

Ну сработал же..
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11797
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 22:15
#4732
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Цитата:
Сыкымы:
А чёт не выбило... А почему? Серый тебе дал ответ:

По секрету скажу. По очень большому.
Автомат на 16А с характеристикой С не выбивает на 20 А.
у них должен быть коэффициент 1,3
16 х 1,3 = 20,8А
Предельный ток. При подключении бойлера 2кВт и Стиралки с Тэном 1,7кВт и мотором 600Вт в которую залито 12 литров ледяной воды. Автомат при этом через время будет горячий. 19,5 Ампер. При условии ровно 220 вольт на нагрузке.
При этом в том районе часто раньше было повышенное напряжение, по выходным особенно, и 240-245 не редкость. Минус падение на его проводке вольт 5-7 возможно.
В этом случае т.к нагрузка активная. тэны в основном, то получится уже чуть за 20 А.

Естественно при таких потребителях нужно закладывать отдельные линии 2,5 квадрата меди, и дифавтоматы 25А
Дифавтомат защитит при любой утечке, в 30мА, которые очень возможны в машинках и бойлерах.
Так как случаи разрушения тэнов вкупе с водой и заземленными трубами рядом не очень безопасно. Дифавтомат в этом случае существенно помогает остаться живым. Отключает. И рекомендуется производителями техники.


На фото у 111 мы видим непонятный пластмасиш самопал щиток с простыми автоматами неизвестных номиналов.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
698
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 22:22
#4733
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Пара случаев из моей жизни.
Лежу на диване, отдыхаю. Тут за телевизором, который стоял на деревянной тумбочке, начинает что-то дымить. Встаю, смотрю, а это провод от кабельного ТВ загорелся. И уже тумбочка обугливается немного.
Кабельщики внизу в щитовой что-то намудрили...
Телевизор был выключен. Компьютер тоже. Но по кабелю, HDMI, который шел от видеокарты компа к ТВ, почему-то сгорел звуковой модуль в видюхе. Хорошо, у меня старая звуковуха была, воткнул её. Телевизор не пострадал. Я до сих пор в непонятках насчет звуковухи...
И второй. Жена подключила стиралку к длинному удлинителю. А сам удлинитель не размотала, как положено, а кинула посреди кухни бухтой. Ну и начал провод плавиться. В линолеуме на кухне дыра образовалась здоровая. Пришлось менять линолеум.
А вот ещё вспомнилось заодно. Мой братишка переехал с района Костанай-2 в район вокзала. Поменялся с доплатой. И через 2 месяца после переезда его прежнюю квартиру новые хозяева сожгли. И соседских несколько. Что-то с телевизором. Или взорвался, или загорелся. Вроде как первое.

[Исправлено: serg kost, 12.12.2021 - 22:27]
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11797
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 22:23
#4734
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111 у тебя надеюсь хоть общий диф стоит?
Или всё без защиты слеплено прежними владельцами?
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1390
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 22:26
#4735
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Цитата:
111:
Ну сработал же..

При каких условиях? Когда ты линию коротнул?
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11797
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 22:29
#4736
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Цитата:
serg kost:
Ну и начал провод плавиться. В линолеуме на кухне дыра


Весело у вас там!
:lol: :lol:

Вот по этой причине и используют 2,5 на розетки и 1,5 на свет, чтоб кабель с запасом в любой среде и на любых переходах утеплителей и материалов мог отвести тепло.
Я Удлиннители меньше 1,0 меди вообще не рассматриваю, и если вижу в подотчетным мне помещениях - они сразу летят в помойку. Ибо не известно что туда засунут через 5 минут пользователи.

[Исправлено: Серый волк, 12.12.2021 - 19:38]
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1390
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 22:30
#4737
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Цитата:
Серый волк:

Он сам себе электрик, умные книжки читать отказывается, так как их находит Омереканский гугол... 8-) :-o :lol:
Как будто кто-то мешает воспользоваться Яндексом... и получить ссылки на те же самые умные книжки... 8-) :-o :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6818
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 22:33
#4738
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Цитата:
Серый волк:
тебя надеюсь хоть общий диф стоит?

Я не знаю что это..
Сейчас пока в вацапе с соседями, решаем какую елку ставить и сколько гирлянд вешать..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6818
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 22:36
#4739
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Цитата:
Сыкымы:
При каких условиях? Когда ты линию коротнул?

Это когда подключал другие светильники, там не понял, на их родных лампочеаз написано было по моему 12 ватт, я засунул эгергосберегайки на 220.
А может неправильно соединил последовательность..
Так и не понял, 12 или 220 там, мелко написано.
Купил уже наверняка на 220 ночник..
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1390
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 22:37
#4740
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Цитата:
111:
и сколько гирлянд вешать..

Про шлагбаум не забудь... 8-) :-o :lol:
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