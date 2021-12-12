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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 21:51
Цитата:
Идём дальше, как ты любишь... С электричеством, как и с газом, - шутки плохи, поэтому надо брать с разумным запасом. Бойлер со стиралкой могут одновременно потреблять до 4 кВатт в течение достаточно продолжительного времени, т.е. твой провод будет работать на пределе своих возможностей.
Идём дальше, как ты любишь... Мощность раздели на напряжение твоёй сети, получишь около 20 Ампер
Цитата:
А чёт не выбило... А почему? Серый тебе дал ответ:
Цитата:
У тебя хата будет гореть вовсю, а "автоматик" так и не сработает...
Вот и живи теперь с этим...
111:
Таблица расчета нагрузки медных проводников. Провод на 1,5 квадратных миллиметров сможет выдержать 3,3 киловатта, провод на 2, 5 квадратных миллиметров выдержит 4,5 киловатта.Провод, который достигает 4 квадратных миллиметров сечением выдерживает около 6 киловатт
Таблица расчета нагрузки медных проводников. Провод на 1,5 квадратных миллиметров сможет выдержать 3,3 киловатта, провод на 2, 5 квадратных миллиметров выдержит 4,5 киловатта.Провод, который достигает 4 квадратных миллиметров сечением выдерживает около 6 киловатт
Идём дальше, как ты любишь... С электричеством, как и с газом, - шутки плохи, поэтому надо брать с разумным запасом. Бойлер со стиралкой могут одновременно потреблять до 4 кВатт в течение достаточно продолжительного времени, т.е. твой провод будет работать на пределе своих возможностей.
Идём дальше, как ты любишь... Мощность раздели на напряжение твоёй сети, получишь около 20 Ампер
Цитата:
111:
Автоматик на 16, выбило бы давно
Автоматик на 16, выбило бы давно
А чёт не выбило... А почему? Серый тебе дал ответ:
Цитата:
Серый волк:
Автоматы брать не в дерьмовых магазинчиках, а у дилеров. У вас абсолютно незащищенная страна от китайских подделок.
Автоматы брать не в дерьмовых магазинчиках, а у дилеров. У вас абсолютно незащищенная страна от китайских подделок.
У тебя хата будет гореть вовсю, а "автоматик" так и не сработает...
Вот и живи теперь с этим...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 22:03
Цитата:
Это как?
Сыкымы:
потреблять до 4 кВатт в течение достаточно продолжительного времени, т.е
потреблять до 4 кВатт в течение достаточно продолжительного времени, т.е
Это как?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 22:08
Цитата:
10 минут для электричества - это уже достаточно продолжительное время, чтобы проводка загорелась...
111:
Это как?
Это как?
10 минут для электричества - это уже достаточно продолжительное время, чтобы проводка загорелась...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 463
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 22:12
Цитата:
Уважаемый Цитата:
Марик, учи гугл, пригадицца жызни.
111:
Это как?
Это как?
Уважаемый Цитата:
Сыкымы:округлил. На самом деле, это будет чуть меньше 3,14здецъ.
Марик, учи гугл, пригадицца жызни.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 22:14
Цитата:
Там секунды достаточны, а 10 минут это адскское время для резинок..
Сыкымы:
10 минут для электричества - это уже достаточно
10 минут для электричества - это уже достаточно
Там секунды достаточны, а 10 минут это адскское время для резинок..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 22:14
Цитата:
Ну сработал же..
Сыкымы:
тебя хата будет гореть вовсю, а "автоматик" так и не сработает..
тебя хата будет гореть вовсю, а "автоматик" так и не сработает..
Ну сработал же..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11797
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 22:15
Цитата:
По секрету скажу. По очень большому.
Автомат на 16А с характеристикой С не выбивает на 20 А.
у них должен быть коэффициент 1,3
16 х 1,3 = 20,8А
Предельный ток. При подключении бойлера 2кВт и Стиралки с Тэном 1,7кВт и мотором 600Вт в которую залито 12 литров ледяной воды. Автомат при этом через время будет горячий. 19,5 Ампер. При условии ровно 220 вольт на нагрузке.
При этом в том районе часто раньше было повышенное напряжение, по выходным особенно, и 240-245 не редкость. Минус падение на его проводке вольт 5-7 возможно.
В этом случае т.к нагрузка активная. тэны в основном, то получится уже чуть за 20 А.
Естественно при таких потребителях нужно закладывать отдельные линии 2,5 квадрата меди, и дифавтоматы 25А
Дифавтомат защитит при любой утечке, в 30мА, которые очень возможны в машинках и бойлерах.
Так как случаи разрушения тэнов вкупе с водой и заземленными трубами рядом не очень безопасно. Дифавтомат в этом случае существенно помогает остаться живым. Отключает. И рекомендуется производителями техники.
На фото у 111 мы видим непонятный пластмасиш самопал щиток с простыми автоматами неизвестных номиналов.
Сыкымы:
А чёт не выбило... А почему? Серый тебе дал ответ:
А чёт не выбило... А почему? Серый тебе дал ответ:
По секрету скажу. По очень большому.
Автомат на 16А с характеристикой С не выбивает на 20 А.
у них должен быть коэффициент 1,3
16 х 1,3 = 20,8А
Предельный ток. При подключении бойлера 2кВт и Стиралки с Тэном 1,7кВт и мотором 600Вт в которую залито 12 литров ледяной воды. Автомат при этом через время будет горячий. 19,5 Ампер. При условии ровно 220 вольт на нагрузке.
При этом в том районе часто раньше было повышенное напряжение, по выходным особенно, и 240-245 не редкость. Минус падение на его проводке вольт 5-7 возможно.
В этом случае т.к нагрузка активная. тэны в основном, то получится уже чуть за 20 А.
Естественно при таких потребителях нужно закладывать отдельные линии 2,5 квадрата меди, и дифавтоматы 25А
Дифавтомат защитит при любой утечке, в 30мА, которые очень возможны в машинках и бойлерах.
Так как случаи разрушения тэнов вкупе с водой и заземленными трубами рядом не очень безопасно. Дифавтомат в этом случае существенно помогает остаться живым. Отключает. И рекомендуется производителями техники.
На фото у 111 мы видим непонятный пластмасиш самопал щиток с простыми автоматами неизвестных номиналов.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 698
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 22:22
Пара случаев из моей жизни.
Лежу на диване, отдыхаю. Тут за телевизором, который стоял на деревянной тумбочке, начинает что-то дымить. Встаю, смотрю, а это провод от кабельного ТВ загорелся. И уже тумбочка обугливается немного.
Кабельщики внизу в щитовой что-то намудрили...
Телевизор был выключен. Компьютер тоже. Но по кабелю, HDMI, который шел от видеокарты компа к ТВ, почему-то сгорел звуковой модуль в видюхе. Хорошо, у меня старая звуковуха была, воткнул её. Телевизор не пострадал. Я до сих пор в непонятках насчет звуковухи...
И второй. Жена подключила стиралку к длинному удлинителю. А сам удлинитель не размотала, как положено, а кинула посреди кухни бухтой. Ну и начал провод плавиться. В линолеуме на кухне дыра образовалась здоровая. Пришлось менять линолеум.
А вот ещё вспомнилось заодно. Мой братишка переехал с района Костанай-2 в район вокзала. Поменялся с доплатой. И через 2 месяца после переезда его прежнюю квартиру новые хозяева сожгли. И соседских несколько. Что-то с телевизором. Или взорвался, или загорелся. Вроде как первое.
[Исправлено: serg kost, 12.12.2021 - 22:27]
Лежу на диване, отдыхаю. Тут за телевизором, который стоял на деревянной тумбочке, начинает что-то дымить. Встаю, смотрю, а это провод от кабельного ТВ загорелся. И уже тумбочка обугливается немного.
Кабельщики внизу в щитовой что-то намудрили...
Телевизор был выключен. Компьютер тоже. Но по кабелю, HDMI, который шел от видеокарты компа к ТВ, почему-то сгорел звуковой модуль в видюхе. Хорошо, у меня старая звуковуха была, воткнул её. Телевизор не пострадал. Я до сих пор в непонятках насчет звуковухи...
И второй. Жена подключила стиралку к длинному удлинителю. А сам удлинитель не размотала, как положено, а кинула посреди кухни бухтой. Ну и начал провод плавиться. В линолеуме на кухне дыра образовалась здоровая. Пришлось менять линолеум.
А вот ещё вспомнилось заодно. Мой братишка переехал с района Костанай-2 в район вокзала. Поменялся с доплатой. И через 2 месяца после переезда его прежнюю квартиру новые хозяева сожгли. И соседских несколько. Что-то с телевизором. Или взорвался, или загорелся. Вроде как первое.
[Исправлено: serg kost, 12.12.2021 - 22:27]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11797
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 22:23
111 у тебя надеюсь хоть общий диф стоит?
Или всё без защиты слеплено прежними владельцами?
Или всё без защиты слеплено прежними владельцами?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 22:26
Цитата:
При каких условиях? Когда ты линию коротнул?
111:
Ну сработал же..
Ну сработал же..
При каких условиях? Когда ты линию коротнул?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11797
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 22:29
Цитата:
Весело у вас там!
Вот по этой причине и используют 2,5 на розетки и 1,5 на свет, чтоб кабель с запасом в любой среде и на любых переходах утеплителей и материалов мог отвести тепло.
Я Удлиннители меньше 1,0 меди вообще не рассматриваю, и если вижу в подотчетным мне помещениях - они сразу летят в помойку. Ибо не известно что туда засунут через 5 минут пользователи.
[Исправлено: Серый волк, 12.12.2021 - 19:38]
serg kost:
Ну и начал провод плавиться. В линолеуме на кухне дыра
Ну и начал провод плавиться. В линолеуме на кухне дыра
Весело у вас там!
Вот по этой причине и используют 2,5 на розетки и 1,5 на свет, чтоб кабель с запасом в любой среде и на любых переходах утеплителей и материалов мог отвести тепло.
Я Удлиннители меньше 1,0 меди вообще не рассматриваю, и если вижу в подотчетным мне помещениях - они сразу летят в помойку. Ибо не известно что туда засунут через 5 минут пользователи.
[Исправлено: Серый волк, 12.12.2021 - 19:38]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 22:30
Цитата:
Он сам себе электрик, умные книжки читать отказывается, так как их находит Омереканский гугол...
Как будто кто-то мешает воспользоваться Яндексом... и получить ссылки на те же самые умные книжки...
Серый волк:
Он сам себе электрик, умные книжки читать отказывается, так как их находит Омереканский гугол...
Как будто кто-то мешает воспользоваться Яндексом... и получить ссылки на те же самые умные книжки...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 22:33
Цитата:
Я не знаю что это..
Сейчас пока в вацапе с соседями, решаем какую елку ставить и сколько гирлянд вешать..
Серый волк:
тебя надеюсь хоть общий диф стоит?
тебя надеюсь хоть общий диф стоит?
Я не знаю что это..
Сейчас пока в вацапе с соседями, решаем какую елку ставить и сколько гирлянд вешать..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 22:36
Цитата:
Это когда подключал другие светильники, там не понял, на их родных лампочеаз написано было по моему 12 ватт, я засунул эгергосберегайки на 220.
А может неправильно соединил последовательность..
Так и не понял, 12 или 220 там, мелко написано.
Купил уже наверняка на 220 ночник..
Сыкымы:
При каких условиях? Когда ты линию коротнул?
При каких условиях? Когда ты линию коротнул?
Это когда подключал другие светильники, там не понял, на их родных лампочеаз написано было по моему 12 ватт, я засунул эгергосберегайки на 220.
А может неправильно соединил последовательность..
Так и не понял, 12 или 220 там, мелко написано.
Купил уже наверняка на 220 ночник..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 22:37
Цитата:
Про шлагбаум не забудь...
111:
и сколько гирлянд вешать..
и сколько гирлянд вешать..
Про шлагбаум не забудь...
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