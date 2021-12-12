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111:

Таблица расчета нагрузки медных проводников. Провод на 1,5 квадратных миллиметров сможет выдержать 3,3 киловатта, провод на 2, 5 квадратных миллиметров выдержит 4,5 киловатта.Провод, который достигает 4 квадратных миллиметров сечением выдерживает около 6 киловатт

111:

Автоматик на 16, выбило бы давно

Серый волк:

Автоматы брать не в дерьмовых магазинчиках, а у дилеров. У вас абсолютно незащищенная страна от китайских подделок.

Цитата:Идём дальше, как ты любишь... С электричеством, как и с газом, - шутки плохи, поэтому надо брать с разумным запасом. Бойлер со стиралкой могут одновременно потреблять до 4 кВатт в течение достаточно продолжительного времени, т.е. твой провод будет работать на пределе своих возможностей.Идём дальше, как ты любишь... Мощность раздели на напряжение твоёй сети, получишь около 20 АмперЦитата:А чёт не выбило... А почему? Серый тебе дал ответ:Цитата:У тебя хата будет гореть вовсю, а "автоматик" так и не сработает...Вот и живи теперь с этим...