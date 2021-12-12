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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11791
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 20:44
#4711
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Марик, надеюсь ты этим хламом ничего кроме ёлки подключать не собрался?

Форум вроде как помогать должен, ну хоть немного.

На кухню сейчас принято заводить несколько линий.

Стиралка и кондиционер отдельной линией, так как это мощные долговременные потребители.

Естественно сечением меди 2,5 жил только 3
Во всяком случае если на электрочайник, микроволновку, мультиварку, тостер, холодильник. заведена одна линия то естественно нужно постоянно понимать, что можно и что нельзя и сколько будет ампер.


Автоматы брать не в дерьмовых магазинчиках, а у дилеров.
У вас абсолютно незащищенная страна от китайских подделок.
И китайцам абсолютно нагадить на вашу безопасность.
Им главное как можно меньше материалов влепить в подделку и продать.

Провести отдельные линии в квартире при СДЕЛАННОМ ремонте задача на порядок сложнее, чем в голом помещении. Нужно тщательно выверять все провода искателем проводки и тщательно продумывать трассы.
Розетки ведем только сечением 2,5 квадрата освещение 1,5 МЕДИ, а не китайского дерьма.
Никаких иных вариантов.
Долговременные мощные, бойлеры, стиралки, итд ОТДЕЛЬНОЙ ЛИНИЕЙ с отдельным автоматом.

Прорисовать все карандашом тщательно. Найти ответственного владельца ШТРОБОРЕЗА с пром пылесосом и опытом.
Можно и без него. но муторно, и сильно дольше и грязнее.
Страшное количество пыли и грязи всё равно будет обязательно.

Помнить, пыль от финишной затирки шпаклёвок неожиданно может оказаться ЭЛЕКТРОПРОВОДНОЙ!
Все розетки и открытые места соединений должны быть при этом НАДЕЖНО закрыты.

На розетках не экономить.
На автоматах не экономить.
Провод только в проверенном месте и даже там смотреть качество.
При малейшем сомнении специалиста.

А в Австралии самостоятельное ковыряние проводки - преступление. Этим там может заниматься только сертифицированный специалист.
По этой причине Австралия безопасная (и цивилизованная) страна.
:lol:

[Исправлено: Серый волк, 12.12.2021 - 17:49]
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
458
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 20:44
#4712
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Цитата:
111:
Так я не электрик, потому и спрашиваю,

Представь, я тоже. Но разницу между ватом и ампером, ты понимаешь? Это школа 6 класс.
Цитата:
111:
сейчас моя кухарка как обычно будет проверять мое изделие.. Пылесосом вроде..

Купи себе пару-тройку огнетушителей, на всяко. Мало ли, ты не электрик, не газовщик...
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6806
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 20:53
#4713
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Цитата:
Don Julio:
Купи себе пару-тройку огнетушителей, на всяко

Вот пошло испытание, вроде ниче, пылесосит..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6806
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 20:55
#4714
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Цитата:
Серый волк:
На кухню сейчас принято заводить несколько линий.

Да вот они, разные

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Сыкымы
* Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1381
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 20:58
#4715
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Цитата:
111:
заглянул по выдержке, в среднем 4.5 квт, до 5.5, плюс еще 0.7 запаса..

По какой-такой выдержке?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6806
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 20:59
#4716
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Цитата:
Сыкымы:
какой-такой выдержке?

Я откуда знаю, так твой омереканский гугол пишет..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6806
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 21:00
#4717
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Вот тут например..

Таблица расчета нагрузки медных проводников. Провод на 1,5 квадратных миллиметров сможет выдержать 3,3 киловатта, провод на 2, 5 квадратных миллиметров выдержит 4, 5 киловатта. Провод, который достигает 4 квадратных миллиметров сечением выдерживает около 6 киловатт. Данные, представленные в таблице, актуальны
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6806
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 21:05
#4718
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Вот духовку я поменял с 2.9 на 3.7, тут действительно боялся, что не выдержит проводка..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6806
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 21:07
#4719
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Холодильники при включении говорят напряжение большое, тоже напряг..
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