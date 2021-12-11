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≡ Смерть костанайца после допроса в полиции: в Шымкент прибыла комиссия МВД
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43053
Смерть костанайца после допроса в полиции: в Шымкент прибыла комиссия МВД
Отправлено: 11.12.21 - 21:40
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В департаменте полиции Шымкента прошли увольнения и задержания после смерти мужчины на допросе. Случай расследует департамент специальных прокуроров.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8292
Смерть костанайца после допроса в полиции: в Шымкент прибыла комиссия МВД
Отправлено: 12.12.21 - 20:45
#30
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Цитата:
abaika95:
УСБ обязаны проверить на фактаж НГ как официальная Интернет площадка с Юр статусом обязаны обратится в УСБ Кост области с приложением данного комментария и личными данными 111

Нк пусть проверят, дело то хорошее.Там таких случаев сотни, если не тысячи. Может и мой случай проверят. ;-)
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6806
Смерть костанайца после допроса в полиции: в Шымкент прибыла комиссия МВД
Отправлено: 12.12.21 - 20:47
#31
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Цитата:
Don Julio:
преступник еще на свободе.

Его сразу же взяли, он и еще подельник сидели со мной.
Они дружно донесли наверх, что это я якобы им сказал что сам этому амбалу нанес 4 ножевых, то есть я признался, а они бедные разбежались в страхе от кухонного ножа..
Все восемь человек..
Кстати его каким то образом нашли без понятых и без отпечатков уже на третий или четвертый день в тамбуре в подъезде..
Странно..
Я то с понятыми в хате был и за мной который преставлен охранять, он исчез, исчез опер исчез это, отпечатки кто снимает..
И чудесным образом они нашли в тамбуре, где мы нашли с понятыми до этого капельки крови, ножа не было, еще фотали и ставили там что то желточерное..
Нас позвпли с понятыми, чтоб оформить..
На меня вешали как понял, им просто нужно было что то..
Мне сразу сказали, ты им на зоне не нужен, если кое что выполнишь..
Выпустят, так и случилось..
И вот нож появился и без отпечатков..
Бизнес..
Обратной силы не имеет..
А могли бы и отпечатки присобачить, понятые слепые и глухие бабуськи..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6806
Смерть костанайца после допроса в полиции: в Шымкент прибыла комиссия МВД
Отправлено: 12.12.21 - 20:49
#32
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Цитата:
Don Julio:
преступник еще на свободе.

Что интересно, адвокат, которая была у него, потом защищала меня..
Он от нее откащался, типа она с ментами заодно..
Но у него тоже хороший адвокат была, мне понравилась..
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