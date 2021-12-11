Отправлено: - 20:47

Don Julio:

преступник еще на свободе.

Цитата:Его сразу же взяли, он и еще подельник сидели со мной.Они дружно донесли наверх, что это я якобы им сказал что сам этому амбалу нанес 4 ножевых, то есть я признался, а они бедные разбежались в страхе от кухонного ножа..Все восемь человек..Кстати его каким то образом нашли без понятых и без отпечатков уже на третий или четвертый день в тамбуре в подъезде..Странно..Я то с понятыми в хате был и за мной который преставлен охранять, он исчез, исчез опер исчез это, отпечатки кто снимает..И чудесным образом они нашли в тамбуре, где мы нашли с понятыми до этого капельки крови, ножа не было, еще фотали и ставили там что то желточерное..Нас позвпли с понятыми, чтоб оформить..На меня вешали как понял, им просто нужно было что то..Мне сразу сказали, ты им на зоне не нужен, если кое что выполнишь..Выпустят, так и случилось..И вот нож появился и без отпечатков..Бизнес..Обратной силы не имеет..А могли бы и отпечатки присобачить, понятые слепые и глухие бабуськи..