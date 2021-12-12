Отправлено: - 20:44

[Исправлено: Серый волк, 12.12.2021 - 17:49]

Марик, надеюсь ты этим хламом ничего кроме ёлки подключать не собрался?Форум вроде как помогать должен, ну хоть немного.На кухню сейчас принято заводить несколько линий.Стиралка и кондиционер отдельной линией, так как это мощные долговременные потребители.Естественно сечением меди 2,5 жил только 3Во всяком случае если на электрочайник, микроволновку, мультиварку, тостер, холодильник. заведена одна линия то естественно нужно постоянно понимать, что можно и что нельзя и сколько будет ампер.Автоматы брать не в дерьмовых магазинчиках, а у дилеров.У вас абсолютно незащищенная страна от китайских подделок.И китайцам абсолютно нагадить на вашу безопасность.Им главное как можно меньше материалов влепить в подделку и продать.Провести отдельные линии в квартире при СДЕЛАННОМ ремонте задача на порядок сложнее, чем в голом помещении. Нужно тщательно выверять все провода искателем проводки и тщательно продумывать трассы.Розетки ведем только сечением 2,5 квадрата освещение 1,5 МЕДИ, а не китайского дерьма.Никаких иных вариантов.Долговременные мощные, бойлеры, стиралки, итд ОТДЕЛЬНОЙ ЛИНИЕЙ с отдельным автоматом.Прорисовать все карандашом тщательно. Найти ответственного владельца ШТРОБОРЕЗА с пром пылесосом и опытом.Можно и без него. но муторно, и сильно дольше и грязнее.Страшное количество пыли и грязи всё равно будет обязательно.Помнить, пыль от финишной затирки шпаклёвок неожиданно может оказаться ЭЛЕКТРОПРОВОДНОЙ!Все розетки и открытые места соединений должны быть при этом НАДЕЖНО закрыты.На розетках не экономить.На автоматах не экономить.Провод только в проверенном месте и даже там смотреть качество.При малейшем сомнении специалиста.А в Австралии самостоятельное ковыряние проводки - преступление. Этим там может заниматься только сертифицированный специалист.По этой причине Австралия безопасная (и цивилизованная) страна.