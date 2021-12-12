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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
448
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 18:50
#4666
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Цитата:
111:
Провод 2 на 2.5? Плюс один заземление? Какой надо?

У тебя дома какой ток?
Постоянный или переменный?
Явно что у тебя на бойлер, там провод для переменного тока(он толще) а ты провел, для постоянного тока, он тоньше.
Надеюсь тебе не надо обьяснять разницу между переменным и постоянным током?
С розеткой аналогично, видно, что она не по феншую.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6776
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 18:57
#4667
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Цитата:
Don Julio:
ты провел, для постоянного тока, он тоньше.

У бойлера обмотка прорезиненная толстая..
Провод 16 ампер..
А где ты видел на бойлерах 3 на 3?
Я ставил 3 на 2.5
Отдельно двушка, и отдельным заземление..
Что не так?
Типа этот 2 на 2.5 медь не возьмет что то там?
Ну предъяви как говорится доказательства..
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
448
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 19:02
#4668
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Цитата:
111:
Типа этот 2 на 2.5 медь не возьмет что то там? Ну предъяви как говорится доказательства..

Ты вопрос понял?
Цитата:
Don Julio:
У тебя дома какой ток? Постоянный или переменный? Явно что у тебя на бойлер, там провод для переменного тока(он толще) а ты провел, для постоянного тока, он тоньше. Надеюсь тебе не надо обьяснять разницу между переменным и постоянным током?

Физика 5 класс. Учебник изучи
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6776
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 19:02
#4669
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Цитата:
Don Julio:
провод для переменного тока(он толще) а ты п

Они одинаковы...
Ты не сравнивай обмотку резиновую с толщиной проводов..

[Исправлено: 111, 12.12.2021 - 19:03]
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
448
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 19:04
#4670
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Цитата:
111:
Я ставил 3 на 2.5 Отдельно двушка, и отдельным заземление.. Что не так?

Тебе видать продавец, видит лошок какой-то, и подсунул тебе что подешевле. Или сам ты решил сэкономить. Незнаю.
Судя что ты сванной воду в туалет ведерками таскаешь, я уже не удивлюсь с тебя
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6776
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 19:06
#4671
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Цитата:
Don Julio:
Тебе видать продавец, видит лошок какой-то, и подсунул тебе что подешевле.

Что подешевле?
Медь 2.5, Россия, это с каких пор стало дешевым?
В этот магазин Свет, я хожу уже лет 15, если не 20..
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
448
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 19:09
#4672
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Цитата:
111:
Они одинаковы... Ты не сравнивай обмотку резиновую с толщиной проводов..

Провода же для разных токов же разные, потому что токи разные.
Поэтому и спросил, какой у тебя дома ток, и надо ли обьяснить разницу
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6776
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 19:09
#4673
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Так как я не электрик , заглянул по выдержке, в среднем 4.5 квт, до 5.5, плюс еще 0.7 запаса..
Сейчас посмотрю сколько бойлер и стиралка
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
448
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 19:12
#4674
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Цитата:
111:
Что подешевле? Медь 2.5, Россия, это с каких пор стало дешевым? В этот магазин Свет, я хожу уже лет 15, если не 20..

Хм!
Дааай сдругого боку зайдем?
Ты когда пиво берешь, там только один сорт или несколько?
Когда в магазе, провода смотрел, там только один провод был? Или куча разных, ты разницу ощущаешь? Или опять обьяснить?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6776
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 19:12
#4675
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Вот бойлер мой, характеристики
2 квт..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6776
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 19:14
#4676
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Вот стиралки лж..

При классе энергоэффективности от А до А+++ стиральная машинка LG потребляет от 1,06-1,25 кВт/ч.
Машинке класса В потребуется 1,17 кВт/ч или около 6,12 кВт/ч за цикл стирки.
Агрегаты класса С используют 1,33 кВт/ч.
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
448
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 19:15
#4677
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Цитата:
111:
Так как я не электрик , заглянул по выдержке, в среднем 4.5 квт, до 5.5, плюс еще 0.7 запаса..

Так я тебе как новичку-неумезе и растолковую тут, а был бы профи, то чоб я тут распинался.
Цитата:
111:
Сейчас посмотрю сколько бойлер и стиралка

Заодно ток посмотри и ампераж. Потом по формуле посчитай и поймешь где был дураком что сразу не понял
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6776
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 19:15
#4678
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Машинка стирается, вроде снутри там есть норма ее..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6776
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 19:16
#4679
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Цитата:
Don Julio:
Заодно ток посмотри и ампераж.

Там везде до 16ти.
Автоматик на 16, выбило бы давно
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
448
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 19:17
#4680
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Цитата:
111:
Машинке класса В потребуется 1,17 кВт/ч или около 6,12 кВт/ч за цикл стирки. Агрегаты класса С используют 1,33 кВт/ч.

И сколько это ампер?
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