Отправлено: - 19:02

111:

Типа этот 2 на 2.5 медь не возьмет что то там? Ну предъяви как говорится доказательства..

Don Julio:

У тебя дома какой ток? Постоянный или переменный? Явно что у тебя на бойлер, там провод для переменного тока(он толще) а ты провел, для постоянного тока, он тоньше. Надеюсь тебе не надо обьяснять разницу между переменным и постоянным током?

Цитата:Ты вопрос понял?Цитата:Физика 5 класс. Учебник изучи