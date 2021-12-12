Отправлено: - 17:06

alex_60:

В СССР такие пазики доярок по фермам, да рабочих по бригадам развозили в колхозах и совхозах.

ПолиграфЪ Боярышников:

причём тут союз

Цитата:Цитата:тоже не могу понять - при чем тут Советский Союз. В городах не было таких автобусов. Икарусы были, были вполне себе вместительные, комфортабельные для своего времени автобусы. В поселках - да, такеи. Их как бы туда отправить, но не для города. Вот пусть они в Алма-Ате или еще где катаются. Кустанаю нужны более вместительные. А власти городские как будто на другой планете живут. Подачку кинули - автобусы новые - сами на них катайтесь. Еще жду как будут расхваливать их "комфортабельность и удобства" и найдут "радостных пассажиров", расхваливающих эти уродства.По-моему в некоторых моментах Советский Союз еще фору дает до сих пор сегодняшнему регрессу, упс..."прогрессу..