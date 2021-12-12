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≡ Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43053
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 12.12.21 - 14:01
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Вот они новые автобусы в час пик. Ничем не лучше и не хуже остальных. Это еще город, я представляю как на 102 маршруте ездить люди будут. Не проще ли делать автобусы новые большнй вместимости?
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Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
90
Re: Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский...
Отправлено: 12.12.21 - 14:01
#1
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Почти на таких же Алмата ездит, много видео по этому поводу как туда людей трамбуют... Скоро и в Костанае такое наснимают, скоро будем вспоминать добрым словом, хоть и старые, но вместительные Икарусы, Маны, Мерсы и т.п. а не этот китайский ширпотреб
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
575
Re: Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский...
Отправлено: 12.12.21 - 14:08
#2
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Цитата:
кто хочет вспомнить Советский союз

Источник:


Это кто продвигает прогнивший насквозь лживый союз? И вообще причём тут союз если Икарусы выпускала Венгрия а союз с голым задом закупала за золото и за бесценок поставляла природный газ
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14688
Re: Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский...
Отправлено: 12.12.21 - 14:14
#3
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на фото конечно мрак.
как они выходить то будут остановках?
зато за ними следят шесть видеокамер.
да, и как пробиться к usb розетке
при такой трамбовке.
короче весело.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14688
Re: Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский...
Отправлено: 12.12.21 - 14:19
#4
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В СССР такие пазики доярок по фермам,
да рабочих по бригадам развозили в колхозах и совхозах.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14688
Re: Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский...
Отправлено: 12.12.21 - 14:26
#5
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колбасит тетку не по детски.
пелена ненависти заполонила разум.
а ведь еще не вечер.
ничего не знает что в СЭВ было разделение сфер деятельности и товарообмен.одна такая в Костанае.
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П
§ Поедатель
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.17
Сообщений:
118
Re: Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский...
Отправлено: 12.12.21 - 16:35
#6
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Боярышников или Боярышникова, не знаю как назвать, но от Вас так много негатива прёт. Я вот с теплотой вспоминаю Союз, хоть там и не всё было правильно. Может у нас разница в годах и поэтому разное мировоззрение?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2626
Re: Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский...
Отправлено: 12.12.21 - 16:39
#7
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Это кто продвигает прогнивший насквозь лживый союз?

Нечисть рядом Вот она
Капает с клыков слюна (С).
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4692
Re: Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский...
Отправлено: 12.12.21 - 17:06
#8
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Цитата:
alex_60:
В СССР такие пазики доярок по фермам, да рабочих по бригадам развозили в колхозах и совхозах.

Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
причём тут союз

тоже не могу понять - при чем тут Советский Союз. В городах не было таких автобусов. Икарусы были, были вполне себе вместительные, комфортабельные для своего времени автобусы. В поселках - да, такеи. Их как бы туда отправить, но не для города. Вот пусть они в Алма-Ате или еще где катаются. Кустанаю нужны более вместительные. А власти городские как будто на другой планете живут. Подачку кинули - автобусы новые - сами на них катайтесь. Еще жду как будут расхваливать их "комфортабельность и удобства" и найдут "радостных пассажиров", расхваливающих эти уродства.
По-моему в некоторых моментах Советский Союз еще фору дает до сих пор сегодняшнему регрессу, упс..."прогрессу..
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