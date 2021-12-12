Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 12.12.21 - 14:01
Вот они новые автобусы в час пик. Ничем не лучше и не хуже остальных. Это еще город, я представляю как на 102 маршруте ездить люди будут. Не проще ли делать автобусы новые большнй вместимости? Читать новость
Почти на таких же Алмата ездит, много видео по этому поводу как туда людей трамбуют... Скоро и в Костанае такое наснимают, скоро будем вспоминать добрым словом, хоть и старые, но вместительные Икарусы, Маны, Мерсы и т.п. а не этот китайский ширпотреб
Боярышников или Боярышникова, не знаю как назвать, но от Вас так много негатива прёт. Я вот с теплотой вспоминаю Союз, хоть там и не всё было правильно. Может у нас разница в годах и поэтому разное мировоззрение?
alex_60: В СССР такие пазики доярок по фермам, да рабочих по бригадам развозили в колхозах и совхозах.
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников: причём тут союз
тоже не могу понять - при чем тут Советский Союз. В городах не было таких автобусов. Икарусы были, были вполне себе вместительные, комфортабельные для своего времени автобусы. В поселках - да, такеи. Их как бы туда отправить, но не для города. Вот пусть они в Алма-Ате или еще где катаются. Кустанаю нужны более вместительные. А власти городские как будто на другой планете живут. Подачку кинули - автобусы новые - сами на них катайтесь. Еще жду как будут расхваливать их "комфортабельность и удобства" и найдут "радостных пассажиров", расхваливающих эти уродства. По-моему в некоторых моментах Советский Союз еще фору дает до сих пор сегодняшнему регрессу, упс..."прогрессу..
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