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≡ Почему костанайцы чувствуют запах газа в квартире?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43053
Почему костанайцы чувствуют запах газа в квартире?
Отправлено: 12.12.21 - 14:06
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Жители областного центра переживают, что в их доме произошла утечка, а газовая служба не торопится приехать и проверить, что же произошло. Однако, если вы вчера почувствовали запах газа, то с большей вероятностью никакой утечки нет.
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П
§ Поедатель
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.17
Сообщений:
118
Re: Почему костанайцы чувствуют запах газа в квартире?
Отправлено: 12.12.21 - 14:06
#1
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При таких ценах на газ, нам скоро только и останется нюхать его)))) Не понимаю, почему рост цен на газ в мире оказывает такое влияние на газ внутри той страны, которая его добывает. Мы то тут при чём???
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14688
Почему костанайцы чувствуют запах газа в квартире?
Отправлено: 12.12.21 - 14:10
#2
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Цитата:
Поедатель:
При таких ценах на газ,


а что газ дорогой?
25 тенге за куб. вроде
в месяц 100-125 тенге платим.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23565
Re: Почему костанайцы чувствуют запах газа в квартире?
Отправлено: 12.12.21 - 14:27
#3
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Цитата:
alex_60:
в месяц 100-125 тенге платим.

Бутылка Водки, дороже - стоит... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14688
Почему костанайцы чувствуют запах газа в квартире?
Отправлено: 12.12.21 - 14:31
#4
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Цитата:
drakon:
Бутылка Водки, дороже - стоит...


сейчас вроде минимум тысяча с чем то вроде. точно не знаю.
а, вот мартовское постановление
///минимальная розничная цена на водку и крепкие ликероводочные изделия в размере 1 980 тенге за литр///

[Исправлено: alex_60, 12.12.2021 - 14:34]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6757
Почему костанайцы чувствуют запах газа в квартире?
Отправлено: 12.12.21 - 14:35
#5
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Цитата:
alex_60:
в месяц 100-125 тенге платим.

На одного?
Мы на пятерых примерно 900 по счетчику, при двоих прописаных, если добавить то как в электроэнергии наверно меньше платить будем.
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П
§ Поедатель
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.17
Сообщений:
118
Re: Почему костанайцы чувствуют запах газа в квартире?
Отправлено: 12.12.21 - 14:49
#6
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Я имел ввиду пропан-бутановую смесь для заправки авто и в домах без газового отопления. Он стоит уже более 130 тенге за литр
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14688
Re: Почему костанайцы чувствуют запах газа в квартире?
Отправлено: 12.12.21 - 15:11
#7
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Цитата:
111:
На одного?


по счетчику, 3-4 куба в месяц, ну по праздникам 5
,на новый год шесть наверное будет.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14688
Re: Почему костанайцы чувствуют запах газа в квартире?
Отправлено: 12.12.21 - 15:14
#8
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Цитата:
Поедатель:
Я имел ввиду пропан-бутановую смесь для заправки авто


это да, другое. помню по 45 было,на авто
народ ставил газовую аппаратуру
,сейчас убирают.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14688
Re: Почему костанайцы чувствуют запах газа в квартире?
Отправлено: 12.12.21 - 15:15
#9
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Цитата:
111:
Мы на пятерых примерно 900 по счетчику, пр


ну судя по фото еды это даже немного.
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1379
Re: Почему костанайцы чувствуют запах газа в квартире?
Отправлено: 12.12.21 - 16:27
#10
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Цитата:
alex_60:
ну судя по фото еды это даже немного.

Из ванны после помывки унитаз смывает. Ещё надо из туалета газовую трубу к газплите провести, чтоб углеводороды зазря в вентиляцию не вылетали... 8-) :-o :lol:
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