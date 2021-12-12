Отправлено: - 15:04

Kairat stayer: Хотите сказать, что в РФ будут производить продукты из насекомых, трав и отправлять за рубеж.

Цитата:В РФ и своих чокнутых хватает. За рубеж? Тоже может быть.В Европе почвы тоже истощенные, без удобрений ничего не растёт.А заводы удобрений у них массово останавливают работу. РФ даже квоты на вывоз удобрений ввела, чтобы всё не распродали за рубеж.