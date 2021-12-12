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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 14:54
Цитата:
За всех переживаю.
alex_60:
за каких? они там все разные. или ты за африканских европейцев страдаешь?
за каких? они там все разные. или ты за африканских европейцев страдаешь?
За всех переживаю.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 14:58
Цитата:
Разные материалы смотрел, даже несколько видео, в том числе наверное иноагенты сняли.
alex_60:
источник один, остальные перепечатывают. поэтому достоверность не подтверждена.
источник один, остальные перепечатывают. поэтому достоверность не подтверждена.
Разные материалы смотрел, даже несколько видео, в том числе наверное иноагенты сняли.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 15:00
Цитата:
За меня - ненада...
Kairat stayer:
За всех переживаю.
За всех переживаю.
За меня - ненада...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 15:04
Цитата:
Не правда наверное, не может такого быть, 21 век же на дворе.
Вот здесь:
Kairat stayer:
Разные материалы смотрел, даже несколько видео, в том числе наверное иноагенты сняли.
Разные материалы смотрел, даже несколько видео, в том числе наверное иноагенты сняли.
Не правда наверное, не может такого быть, 21 век же на дворе.
Вот здесь:
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 696
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 15:04
Цитата:
В РФ и своих чокнутых хватает. За рубеж? Тоже может быть.
Зимняя посевная в Индии буксует из-за дефицита удобрений, а Цейлон столкнётся с дефицитом продовольствия к апрелю
В Европе почвы тоже истощенные, без удобрений ничего не растёт.
А заводы удобрений у них массово останавливают работу. РФ даже квоты на вывоз удобрений ввела, чтобы всё не распродали за рубеж.
Kairat stayer: Хотите сказать, что в РФ будут производить продукты из насекомых, трав и отправлять за рубеж.
В РФ и своих чокнутых хватает. За рубеж? Тоже может быть.
В Европе почвы тоже истощенные, без удобрений ничего не растёт.
А заводы удобрений у них массово останавливают работу. РФ даже квоты на вывоз удобрений ввела, чтобы всё не распродали за рубеж.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 15:04
Цитата:
Нет так не пойдет, за вас в первую очередь, вы же больше свех за нас печалитесь.
drakon:
За меня - ненада...
За меня - ненада...
Нет так не пойдет, за вас в первую очередь, вы же больше свех за нас печалитесь.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 15:06
Цитата:
Казахстан в РФ тоже экспортирует удобрения, из РФ к нам также возможно.
serg kost:
В Европе почвы тоже истощенные, без удобрений ничего не растёт. А заводы удобрений у них массово останавливают работу. РФ даже квоты на вывоз удобрений ввела, чтобы всё не распродали за рубеж.
В Европе почвы тоже истощенные, без удобрений ничего не растёт. А заводы удобрений у них массово останавливают работу. РФ даже квоты на вывоз удобрений ввела, чтобы всё не распродали за рубеж.
Казахстан в РФ тоже экспортирует удобрения, из РФ к нам также возможно.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 15:07
Цитата:
В КОстанайкой области, угля - нету.
Вот и переживай...
Kairat stayer:
Не правда наверное, не может такого быть, 21 век же на дворе.
Не правда наверное, не может такого быть, 21 век же на дворе.
В КОстанайкой области, угля - нету.
Вот и переживай...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 15:09
Цитата:
Не хватало, Серый Волк обратился к нашим местным чинушам, решели все проблемы.
drakon:
В КОстанайкой области, угля - нету. Вот и переживай...
В КОстанайкой области, угля - нету. Вот и переживай...
Не хватало, Серый Волк обратился к нашим местным чинушам, решели все проблемы.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 15:13
Цитата:
В Тобольских тупиках, угля - нету.
Что, чинуши - решили?...
Kairat stayer:
местным чинушам, решели все проблемы.
местным чинушам, решели все проблемы.
В Тобольских тупиках, угля - нету.
Что, чинуши - решили?...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 15:21
Цитата:
Везде решили. Цитата:
drakon:
В Тобольских тупиках, угля - нету. Что, чинуши - решили?...
В Тобольских тупиках, угля - нету. Что, чинуши - решили?...
Везде решили. Цитата:
Kairat stayer:
Не хватало, Серый Волк обратился к нашим местным чинушам, решели все проблемы.
Не хватало, Серый Волк обратился к нашим местным чинушам, решели все проблемы.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14688
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 15:24
про 90-е
///"Иногда приходилось подрабатывать и частным извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было"//
автор известен
///"Иногда приходилось подрабатывать и частным извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было"//
автор известен
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 696
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 15:26
Цитата:
Я и говорю, что с РФ нужно дружить. Особенно в нынешнее время.
Цитата:
В первую очередь производство в достаточных количествах дешевой энергии , продуктов питания, централизованное распределение и планирование ( здравствуй ГОСПЛАН и цифровизация) и армия, чтобы всё это защитить. В общем, мобилизационная экономика.
Остальное тоже важно, но в будущем, а не прямо сейчас.
Kairat stayer:
Казахстан в РФ тоже экспортирует удобрения, из РФ к нам также возможно.
Казахстан в РФ тоже экспортирует удобрения, из РФ к нам также возможно.
Я и говорю, что с РФ нужно дружить. Особенно в нынешнее время.
Цитата:
Kairat stayer: те страны которые будут далее развивать перспективные направления, будут более успешнее развиваться: - искусственный интеллект - биотехнологии - роботостроение - ядерная энергетика - лунная программа - компактные источники энергии - дистанционные технологии - безпилотные технологии
В первую очередь производство в достаточных количествах дешевой энергии , продуктов питания, централизованное распределение и планирование ( здравствуй ГОСПЛАН и цифровизация) и армия, чтобы всё это защитить. В общем, мобилизационная экономика.
Остальное тоже важно, но в будущем, а не прямо сейчас.
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