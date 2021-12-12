Re: Почему костанайцы чувствуют запах газа в квартире?

Отправлено: - 14:06

При таких ценах на газ, нам скоро только и останется нюхать его)))) Не понимаю, почему рост цен на газ в мире оказывает такое влияние на газ внутри той страны, которая его добывает. Мы то тут при чём???