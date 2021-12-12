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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 310 из 310«1...308309310
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2435
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 14:54
#4636
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Цитата:
alex_60:
за каких? они там все разные. или ты за африканских европейцев страдаешь?


За всех переживаю.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2435
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 14:58
#4637
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Цитата:
alex_60:
источник один, остальные перепечатывают. поэтому достоверность не подтверждена.


Разные материалы смотрел, даже несколько видео, в том числе наверное иноагенты сняли.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23563
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 15:00
#4638
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Цитата:
Kairat stayer:
За всех переживаю.

За меня - ненада... :lol: ;-)
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2435
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 15:04
#4639
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Цитата:
Kairat stayer:
Разные материалы смотрел, даже несколько видео, в том числе наверное иноагенты сняли.


Не правда наверное, не может такого быть, 21 век же на дворе.

Вот здесь:
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
696
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 15:04
#4640
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Цитата:
Kairat stayer: Хотите сказать, что в РФ будут производить продукты из насекомых, трав и отправлять за рубеж.

В РФ и своих чокнутых хватает. За рубеж? Тоже может быть.
Зимняя посевная в Индии буксует из-за дефицита удобрений, а Цейлон столкнётся с дефицитом продовольствия к апрелю
В Европе почвы тоже истощенные, без удобрений ничего не растёт.
А заводы удобрений у них массово останавливают работу. РФ даже квоты на вывоз удобрений ввела, чтобы всё не распродали за рубеж.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2435
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 15:04
#4641
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Цитата:
drakon:
За меня - ненада...


Нет так не пойдет, за вас в первую очередь, вы же больше свех за нас печалитесь.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2435
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 15:06
#4642
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Цитата:
serg kost:
В Европе почвы тоже истощенные, без удобрений ничего не растёт. А заводы удобрений у них массово останавливают работу. РФ даже квоты на вывоз удобрений ввела, чтобы всё не распродали за рубеж.


Казахстан в РФ тоже экспортирует удобрения, из РФ к нам также возможно.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23563
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 15:07
#4643
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Цитата:
Kairat stayer:
Не правда наверное, не может такого быть, 21 век же на дворе.

В КОстанайкой области, угля - нету.
Вот и переживай... 8-) :-o
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2435
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 15:09
#4644
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Цитата:
drakon:
В КОстанайкой области, угля - нету. Вот и переживай...


Не хватало, Серый Волк обратился к нашим местным чинушам, решели все проблемы.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23563
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 15:13
#4645
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Цитата:
Kairat stayer:
местным чинушам, решели все проблемы.

В Тобольских тупиках, угля - нету.
Что, чинуши - решили?... 8-) :-o
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2435
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 15:21
#4646
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Цитата:
drakon:
В Тобольских тупиках, угля - нету. Что, чинуши - решили?...


Везде решили. Цитата:
Kairat stayer:
Не хватало, Серый Волк обратился к нашим местным чинушам, решели все проблемы.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14688
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 15:24
#4647
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про 90-е
///"Иногда приходилось подрабатывать и частным извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было"//
автор известен
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
696
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 15:26
#4648
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Цитата:
Kairat stayer:
Казахстан в РФ тоже экспортирует удобрения, из РФ к нам также возможно.

Я и говорю, что с РФ нужно дружить. Особенно в нынешнее время.

Цитата:
Kairat stayer: те страны которые будут далее развивать перспективные направления, будут более успешнее развиваться: - искусственный интеллект - биотехнологии - роботостроение - ядерная энергетика - лунная программа - компактные источники энергии - дистанционные технологии - безпилотные технологии

В первую очередь производство в достаточных количествах дешевой энергии , продуктов питания, централизованное распределение и планирование ( здравствуй ГОСПЛАН и цифровизация) и армия, чтобы всё это защитить. В общем, мобилизационная экономика.
Остальное тоже важно, но в будущем, а не прямо сейчас.
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