Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил странам ЕАЭС создать совместное производство микрочипов для машиностроительной отрасли. Глава государства отметил, что беспрецедентный спрос на цифровую продукцию и электронные услуги продолжается третий год подряд. Читать новость
Серый волк: Даже в грузовиках одна корпорация делает лучшие коробки, другая мосты, третья кондиционеры и подогреватели. В итоге трак в Европе как системный блок состоит из компонентов и только на кабине значок собравшего завода.
Мировая практика, но вам то кислород перекрывают санкциями, не будут поставлят колмплектующие и мозг отключают пока чуть, чуть. Сами же отмечали, что нам нужно ФИЗТЕХИ строить, создать условия и бла,бла,бла...
Далее грозятся усилить санкции, отключить от международной платёжной системы СВИФТ, арест зарубежных активов олигархов, ограничение поставки газа и нефти, конвертацию рубля и.т.д.
Занимайтесь пожалуйста своими внутренними делами, проблем выше крыши, тут нас критикуете. Некрасиво же.
В посте за №46 Сергей отметил якобы все комплектующие на спутники отечественные, вместе с тем Д.Рагозин сказал недавно, что на спутники Глонасс импортозамещение микроэлектроники будет производится до 2025 года. источники Интерфакс, ТАСС и другие.
А вот ближе к жизни не марсоходов, а обычных школьников и их мам.
В середине ноября у знакомой школьница залила ноутбук. Ну, позвонила, что делать уже поздно. Новый, чуть более года. Asus VivoBook 15 X512DA AMD Ryzen 5 3500U, 2.1 GHz, 4096 Mb, 15.6" Full HD 1920x1080 IPS Девочка сама отнесла его в сервис. Ближайший. Ближайший сервис с дикарями подвального уровня его и ушатал. В школе часть занятий в здании, часть онлайн через сети. В некоторых школах раздали бесплатно планшеты нашего производства. Если бы ходила в своём районе, то возможно так и было бы. Но в Свиблово ей больше нравится школа. И в этой принято ноутбуки и полноценные системники. Выдали на время ноутбук в школе. В общем я как раз в Москве был в очередной раз.
Встречаемся идем выбирать ноутбук. Ценники сейчас на приличные ноуты и учиться и поиграть с комфортом и большим выбором за 60 тыс рублей. За 50 тыс выбор ещё есть. Но к планке ниже 50 тысяч выбор сразу сильно становится буквально небольшим. В итоге остаётся ребенку учиться без мощных игрушек по наличию денег у мамы. И процессор не самый топовый И НЕ СВЕЖИЙ для ноутбуков. И не в крупном магазине. Там нет в наличии много чего вкусного вымели покупатели. Находим в небольшом компьютерном (по меркам Москвы) но с скидкой и предустановкой винды и пакет офиса и программ. За 40 тысяч берем HP 15.6 c качественным IPS и с тем же самым процессором Ryzen 5 3500U что был в прошлом Асусе, но он успел постареть на год. Только оперативки на борту уже 8 а не 4. Что хорошо. Можно ли было взять на R4300U или R5300U или соответствующий по тестам интел?... можно! Но на местах их выбора мало. А ценник заметно выше, вариант с DOS и без подарков в виде ПО.
на убитый ASUS закажем MB но не с R5, а с R3 на борту.
Всё, всем позорным троллям этой газеты можно собраться с мыслями (или методичками и сайтами помойками), и завизжать поросячье-кошачьим хором, почему не на российском процессоре, почему НР, пАчему не за 120 тыс рублей?
Серый волк: почему не на российском процессоре, почему НР, пАчему не за 120 тыс рублей?
Так ваши учёные пробовали ноутбук разработать, чемодан получился, сколько стоил не знаю. Комплектующие громадные были. Незнаю правда или лож недавно в Бармалейке показывали якобы создали какое-то чудо типа лунохода, потом выяснилось из Алиэкспресс игрушка.
Kairat stayer: ак ваши учёные пробовали ноутбук разработать, чемо
Сегодня троллей пучит тут прямо не по детски! Всех на войну вытащили. Пока вам насяльник по шее не надавал, чтоб вспомнили кто ваш союзник и в каких окопах сидеть нужно, сходите что-ли в ближайшую к вашей трудной службе библиотеку из оставшихся не украденных у населения коррумпированными чинушами.
Возьмите свежий номер журнала Крестьянка, если он доехал через вашу нерасторопную таможню. Только осторожнее. в вашей библи как бы отеке, сельхозояйственный отдел, он как бы и отдел технической литературы. Библио как бы текари там не те, что были в украденной приезжими чинушами у города Научно-технической библиотеке, они могут вместо про микросхемы и Рогозина подсунуть технологии осеменения мелкого рогатого скота.
Я даже боюсь загадывать какими свойствами будут обладать микросхемы.
Впрочем вы пустозвоны, абсолютнейшие бездельники, от которых кроме пустозвонства ничего не производится!
Гражданин Токаев! Наверное вам донесут про эту ветку агенты. Не знаю как получится ли у вас с производством электронных компонентов! Если получится, то я буду городиться, как когда-то с огромным удовольствием видел на фото в журнале РАДИО, журнале всех электронщиков мира, фото детей из школьной радиостанции Кустаная (Костаная).
И этот журнал лежал на столе всех директоров и инженеров занятых в ряде стран производством электронных компонентов.
Но пока нет производства, кое что полезное можно сделать прямо сейчас.
Ну вот например отправить всех этих бездельных троллей пасущихся в этой газете и НАКОНЕЦ ДОСТРОИТЬ ЕДИНСТВЕННЫЙ ТУАЛЕТ на трассе от Российской границы до Костаная.
А то уже 30 лет строится, такой незатейливый типа дырка и никак не получается! Не знаю стоит ли туда размещать микросхемы.
Но точно знаю, что он нужен гражданам, а особенно гражданкам!
Ну а на стенках туалета, чтоб там не писали тролли, Можно написать стихотворение Маяковского.
Я достаю из широких штанин, Дубликатом бесценного груза, Смотрите! Завидуйте! Вот мой микросхем! А не какая-нибудь жалкая Тайваньская микросхемка!
Ну и наконец посадите, пожалуйста в тюрьму, преступника укравшего Научно-Техническую библиотеку у достаточно развитого в техническом плане города Костанай. Преступники, ради наживы продавшие жуликам под автосалон помещения библиотеки, не просто воришки. Они создали проблемы студентам лишив источника технической книги С ГРАМОТНЫМИ КОНСУЛЬТАНТАМИ. И отодвинули страну от технического прогресса.
Такие преступники должны сидеть в тюрьме.
А библиотеку хорошо было бы восстановить вблизи Университета и в его Кампусе, но уже под патронажем и контролем наполнения комиссией президента. Но сделать её современной и публичной и монументальной. Это повысит престиж страны. Это приблизит студней к знаниям. Это будет работать на страну.
Ну вот есть же правильно искать умеющий пользователь с подсказкой отыскал попсовую. но верную тему. И появился намек почему Токаев начал беспокоиться на эту тему. Правильной дорогой идёте товарищ serg kost
И Токаев пока правильные вещи говорит. Может правильное что-то начнет делать.
А тролли тут туповатые. Я бы этим троллям с НГ туалеты на трассах не доверил делать. Но попробовать можно. Главное принять потом хорошо. чтоб никто не упал и ничего не развалилось от их трудов
elektron: И Серый волк может писать, что угодно, этих возможностей пока у России нет и вряд ли будут. Дорого выйдет и не конкурентоспособно...
Так он строчить, при этом переходя на личности и обзывая без основательно. Если хронологию ветки посмотреть, появился в начале и шпарит шаблонно как всегда, акунуматы, также ярлыки вешает, тролли, агенты, тупые и.т.д.
Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать