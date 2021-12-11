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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Лукавая липовая статистика
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43050
Аркадий ДЕНИСОВ: Лукавая липовая статистика
Отправлено: 11.12.21 - 10:58
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Марку Твену приписывают авторство знаменитой фразы: «Есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика». И если ложь может быть частного характера и узкой сферы применения, то статистика определяет состояние отдельных отраслей и в целом государства, она является базой для дальнейшего планирования и развития. Соответственно, фальшивые цифры статистики выбивают из колеи все действия власти.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8291
Аркадий ДЕНИСОВ: Лукавая липовая статистика
Отправлено: 11.12.21 - 23:27
#15
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Цитата:
ACROS:
от них НИЧЕГО не зависело, даже и в те далёкие ранне-демократические времена, а тем более НЕ ЗАВИСИТ и сейчас

Вот тут не соглашусь. Именно от их работы зависит, как будет выглядеть государство. Как во втором комете. Одни смогли, другие не хотят.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2270
Аркадий ДЕНИСОВ: Лукавая липовая статистика
Отправлено: 12.12.21 - 07:55
#16
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Цитата:
elektron:
не соглашусь.


В идеале, да - никто и не спорит, но я живу в РЕАЛЬНОМ Казахстане.Тут много нюансов. Одной шашкой рубить не получиться.
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