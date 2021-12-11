Отправлено: - 23:27

ACROS:

от них НИЧЕГО не зависело, даже и в те далёкие ранне-демократические времена, а тем более НЕ ЗАВИСИТ и сейчас

Цитата:Вот тут не соглашусь. Именно от их работы зависит, как будет выглядеть государство. Как во втором комете. Одни смогли, другие не хотят.