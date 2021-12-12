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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1378
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 02:06
#4606
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Цитата:
111:
Как ты мог ответить ссылкой?

Так же как и ты ссылки даёшь 8-) :-o :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6753
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 02:08
#4607
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Цитата:
Сыкымы:
умные книжки тоже есть, только места знать надо...

То есть ты так и не смог понять, что у меня неправильно, читая эти умные книжки, бегая в библиотеку, в поиске омереканского Гугола наконец?
Зачем?
Не знаешь чего то элементарно?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6753
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 02:10
#4608
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Цитата:
Сыкымы:
ты ссылки даёшь

Ты как там?
Я дал конкретно фото, ты сказал что там все не так..
Что?
Опять отмазываешься?
Или я тебе ссылку на фото должен был дать, хотя оно и так по ссылке?
Этого не знал?
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1378
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 02:11
#4609
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Цитата:
111:
Ты не учился?

Учился. И тебе ссылку дал, чтоб ты тоже хоть чему-то научился. А переписывать то, что 1000 раз написано, не вижу смысла. Но твоё гипертрофированное ЧСВ не позволяет тебе это принять
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1378
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 02:13
#4610
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Цитата:
111:
Я дал конкретно фото

Ты дал ссылку 8-) :-o :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6753
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 02:13
#4611
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Цитата:
Сыкымы:
Учился

Если учился, то скажи что там не так.
Это тяжело для твоего ума?
Теперь надо ссылки омереканские тебе?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6753
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 02:14
#4612
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Цитата:
Сыкымы:
Ты дал ссылку

Чужую?
Или лично свою?
Ты чью дал, дяди Генри Форда?
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1378
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 02:15
#4613
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Цитата:
111:
Теперь надо ссылки омереканские тебе?

Мне - нет, я об этом давно прочитал в умных книжках, когда галамтора и в помине не было 8-) :-o :lol: Цитата:
111:
Это тяжело для твоего ума?

Тяжело для моих пальцев 8-) :-o :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6753
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 02:15
#4614
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Цитата:
Сыкымы:
то, что 1000 раз написано

То нсть написано это для лично моего тройника в ванной?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6753
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 02:17
#4615
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Цитата:
Сыкымы:
прочитал

Хорошо.
Прочитал.
Так что конкретно неправильно в моей проводке двух тройников, одного включателя и одного ночника?
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1378
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 02:17
#4616
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Цитата:
111:
То нсть написано это для лично моего тройника в ванной?

Тебе решать. Но, канеш, лучше на 8 страницах из пустого в порожнее переливать, чем один раз по ссылке перейти 8-) :-o :lol:
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1378
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 02:19
#4617
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Цитата:
111:
Прочитал.

Если бы прочитал, то эти вопросы отпали бы сами собой 8-) :-o :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6753
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 02:21
#4618
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Цитата:
Сыкымы:
, канеш, лучше на 8 страницах из пустого в порожнее переливать, чем один раз по ссылке перейти

Разумеется..
Так ты сказать отказываешься, лично, что не так с моей проводкой?
Просто чтоб соврать в очередной раз..
Аонятно..
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1378
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 02:23
#4619
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Цитата:
111:
Просто чтоб соврать в очередной раз.. Аонятно..




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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6753
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 02:26
#4620
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Цитата:
Сыкымы:
Если бы прочитал, то

Прочитал сужие мысли, чужие труды?
Этого в тырнете миллионы. .
Сам то за себя лично ответить полагаю не в состоянии?
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Страница 308 из 309«1...306307308309»
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