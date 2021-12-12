Отправлено: - 02:21

Сыкымы:

, канеш, лучше на 8 страницах из пустого в порожнее переливать, чем один раз по ссылке перейти

Цитата:Разумеется..Так ты сказать отказываешься, лично, что не так с моей проводкой?Просто чтоб соврать в очередной раз..Аонятно..